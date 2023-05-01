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Лионель Месси близок к тому, чтобы побить невероятный рекорд с «ПСЖ»

Лионель Месси Лионель Месси
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У Лионеля Месси есть шанс стать лучшим ассистентом в Лиге 1. У аргентинца в активе уже 15 результативных передач. Ему нужно еще четыре, чтобы стать рекордсменом. Текущий рекорд принадлежит соотечественнику Месси Анхелю Ди Марии, он сделал 18 результативных передач в сезоне 2015/16.

В этом сезоне Месси среди лидеров не только по ассистам, но и по голам. Он забил 15 мячей в домашнем чемпионате, 20 во всех турнирах и сделал 19 передач в 36 матчах в этом сезоне.

Команде Кристофа Гальтье предстоит матч с «Лорьяном» в Лиге 1. Ранее они победили «Анжер» со счетом 2:1, а Месси сделал результативную передачу на Килиана Мбаппе. Парижане лидируют в гонке за титул чемпиона Франции. У них 75 очков в 32 играх, и они на восемь очков опережают «Марсель», занимающий второе место.

 

3 комментария

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AnMe
Давно бы побил, если партнеры не пороли бы часто выход 1 на 1 даже с его ассиста, не говоря о других. А так понятное дело, что ошибаются все
+5
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+5
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Карл-Хайнц Кёрбель
Исторический рекорд в фермер лиге!
+1
-1
0
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Hella black
С таким ПСЖ как в последних трёх играх,можно только антирекорды ставить. Никакой Месси и Мбаппе не помогут
0
0
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