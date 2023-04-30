Если вам скучно, то представьте, что это Мостовой.

Слышали когда-нибудь о фестивале в Керале?

Это одно из крупнейших индийских событий, приуроченное к празднику урожая, а также знаменующее возвращение легендарного царя Махабали.

Так вот. Похоже, что пранк про «индийских аргентинцев», набравший сумасшедшие обороты во время ЧМ в Катаре, как это и полагается, вышел из-под контроля.

Объяснить тут что-либо сложно, поэтому просто покажем.

В Триссуре (столица штата Керала) собралось около 1,2 млн человек, чтобы посмотреть на это зрелище.