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🎊🤪🎊 Месси стал хедлайнером крупнейшего фестиваля Индии. Правда, он для этого ничего не делал. Индийцы захотели так сами

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Если вам скучно, то представьте, что это Мостовой.

Слышали когда-нибудь о фестивале в Керале?

Это одно из крупнейших индийских событий, приуроченное к празднику урожая, а также знаменующее возвращение легендарного царя Махабали.

Так вот. Похоже, что пранк про «индийских аргентинцев», набравший сумасшедшие обороты во время ЧМ в Катаре, как это и полагается, вышел из-под контроля.

Объяснить тут что-либо сложно, поэтому просто покажем.

В Триссуре (столица штата Керала) собралось около 1,2 млн человек, чтобы посмотреть на это зрелище.

2 комментария

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Кокич
хедлайнерОМ
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0
+1
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