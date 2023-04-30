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😗😗🐐 «Иногда я думаю, что у этого парня есть ДНК от реальной козы». Фанаты обсуждают «нездоровое» поведение Месси на встрече с Бекхэмом

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В соцсетях активно обсуждают приезд Дэвида Бекхэма на тренировочную базу «ПСЖ», а точнее конкретно один момент - поведение Лионеля Месси.

Фанаты нашли повод поиздеваться над аргентинцем, поскольку на многих кадрах он одиноко стоит на дальнем плане.

💭 «Хмммм, что же может быть в траве, это тааак интересно».

💭 «Пришло время шуток про аутизм».

💭 «Люди вообще знают, что такое аутизм?».

💭 «Парень разговаривает с травой».

💭 «Иногда я думаю, что у этого парня есть ДНК от реальной козы».

💭 «Братишка считает, сколько там волокон у травы».

💭 «Аутиииииист».

Отметим, что ролик набрал больше девяти миллионов просмотров в твиттере меньше, чем за сутки.

7 комментариев

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Barcelonafun
Самая тупая рубрика на ресурсе. Постить комменты не самых умных рандомных челов в соцсетях. Такие новости и я могу наклепать штук 20 в час)
+47
-2
+45
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DDii
Если у всех будете выделят по 3 сек видео то можно найти не только аутиста
+15
0
+15
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barca1899messi
Супер видео😵😵😵😵
Я уже попкорн приготовил ,Колу налил, разжег мангал, думал шашлыки пожарить, а тут видео закончилось ,не успев начаться🤣🤣🤣🤣🤣
+5
0
+5
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Даниил Кораблёв
Автор блога пошел по стопам Моргенштерна. Плохого пиара не бывает
+2
-1
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Hella black
Есть такая карта в колоде - Валет,так и автор этого материала высосал из пальца
0
0
0
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Растиньяк
Интроверт, социопaт. Так что, нормально для него
+1
-1
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