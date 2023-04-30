7 комментариев

😗😗🐐 «Иногда я думаю, что у этого парня есть ДНК от реальной козы». Фанаты обсуждают «нездоровое» поведение Месси на встрече с Бекхэмом
В соцсетях активно обсуждают приезд Дэвида Бекхэма на тренировочную базу «ПСЖ», а точнее конкретно один момент - поведение Лионеля Месси.
Фанаты нашли повод поиздеваться над аргентинцем, поскольку на многих кадрах он одиноко стоит на дальнем плане.
💭 «Хмммм, что же может быть в траве, это тааак интересно».
💭 «Пришло время шуток про аутизм».
💭 «Люди вообще знают, что такое аутизм?».
💭 «Парень разговаривает с травой».
💭 «Иногда я думаю, что у этого парня есть ДНК от реальной козы».
💭 «Братишка считает, сколько там волокон у травы».
💭 «Аутиииииист».
Отметим, что ролик набрал больше девяти миллионов просмотров в твиттере меньше, чем за сутки.
Я уже попкорн приготовил ,Колу налил, разжег мангал, думал шашлыки пожарить, а тут видео закончилось ,не успев начаться🤣🤣🤣🤣🤣