7 комментариев

В соцсетях активно обсуждают приезд Дэвида Бекхэма на тренировочную базу «ПСЖ», а точнее конкретно один момент - поведение Лионеля Месси.

Фанаты нашли повод поиздеваться над аргентинцем, поскольку на многих кадрах он одиноко стоит на дальнем плане.

💭 «Хмммм, что же может быть в траве, это тааак интересно».

💭 «Пришло время шуток про аутизм».

💭 «Люди вообще знают, что такое аутизм?».

💭 «Парень разговаривает с травой».

💭 «Иногда я думаю, что у этого парня есть ДНК от реальной козы».

💭 «Братишка считает, сколько там волокон у травы».

💭 «Аутиииииист».

Отметим, что ролик набрал больше девяти миллионов просмотров в твиттере меньше, чем за сутки.