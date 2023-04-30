📽️Неловко получилось: болельщики отметили, что Дэвид Бекхэм проигнорировал Лео Месси при встрече
Некоторые болельщики посчитали, что Дэвид Бекхэм проигнорировал Лионеля Месси после того, как две футбольные суперзвезды встретились на тренировочной базе «Пари Сен-Жермен».
Бывший капитан сборной Англии на этой неделе провел время в столице Франции и проведал свою бывшую команду, за которую он сыграл 14 матчей в самом конце своей блестящей карьеры.
Он встретился подопечными Кристофа Гальтье и сфотографировался с Месси, Килианом Мбаппе, Неймаром, Серхио Рамосом и Марко Верратти — единственным оставшимся игроком, выступавшим с Бекхэмом в Париже.
Пока Дэвид Бекхэм улыбался рядом с Лео Месси, которого связывали с переходом в его клуб «Интер Майами» в МЛС, некоторые фанаты обратили внимание на неловкий момент: Лео протянул англичанину руку, но так и не дождался рукопожатия.
💭«Мне нравится, как Бекхэм проигнорировал протянутую руку Месси».
💭«Нужно быть слепым, чтобы увидеть, что тебе хотели пожать руку. Он указывает на камеру, чтобы сделать снимок».
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