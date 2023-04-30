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📽️Неловко получилось: болельщики отметили, что Дэвид Бекхэм проигнорировал Лео Месси при встрече

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Некоторые болельщики посчитали, что Дэвид Бекхэм проигнорировал Лионеля Месси после того, как две футбольные суперзвезды встретились на тренировочной базе «Пари Сен-Жермен».

Бывший капитан сборной Англии на этой неделе провел время в столице Франции и проведал свою бывшую команду, за которую он сыграл 14 матчей в самом конце своей блестящей карьеры.

Он встретился подопечными Кристофа Гальтье и сфотографировался с Месси, Килианом Мбаппе, Неймаром, Серхио Рамосом и Марко Верратти — единственным оставшимся игроком, выступавшим с Бекхэмом в Париже.

Пока Дэвид Бекхэм улыбался рядом с Лео Месси, которого связывали с переходом в его клуб «Интер Майами» в МЛС, некоторые фанаты обратили внимание на неловкий момент: Лео протянул англичанину руку, но так и не дождался рукопожатия.

💭«Мне нравится, как Бекхэм проигнорировал протянутую руку Месси».

💭«Нужно быть слепым, чтобы увидеть, что тебе хотели пожать руку. Он указывает на камеру, чтобы сделать снимок».

2 комментария

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Edgardinho
А чего не скриншоты? А еще лучше текстом описали бы *неловкость*)
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