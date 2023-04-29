Но деньги он все же пожертвовал.

Вы наверняка не знаете, кто такой Наоки Линьёль, однако о его поступке точно стоит рассказать.

Линьёлю 17 лет, и он полузащитник «ПСЖ» U19. Он пришёл в систему парижского клуба летом 2019, тогда же он и начал получать свои первые деньги как футболист.

В том же году во всем мире началась пандемия, и игрок, которому на тот момент было 14 лет, не мог остаться в стороне. Он пожертвовал свою зарплату за пять месяцев в фонд клуба, помогающий детям из малообеспеченных семей и детям-инвалидам. По данным France Bleu Paris, в тот период Наоки ежемесячно получал от 400 до 1100 евро, судя по типу его контракта, то есть, в общей сложности он пожертвовал от 2 до 5.5 тысяч евро.

Изначально футболист хотел напрямую отдать свои деньги «сотрудникам клуба, которые помогают мне каждый день и которые теперь частично безработные». В то время большинство работников получали либо сокращенные зарплаты, либо вовсе ушли в простой.

Однако «ПСЖ» остановил игрока, потому что так поступать незаконно и взамен предложил вариант с благотворительными ассоциациями.

Порыв игрока поддержали и его близкие:

«Мне помог отец. Моя мать тоже, она полностью поддерживала меня! Я увидел, что им нужно и что я могу дать. Я предпочел отдать свои деньги этим борющимся молодым людям, а не оставить их на своем банковском счете».

У этого парня точно очень доброе сердце 💙