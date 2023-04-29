Полузащитник «ПСЖ» U19 во время пандемии пытался отдать свою пятимесячную зарплату сотрудникам клуба. Парижанам пришлось его остановить
Но деньги он все же пожертвовал.
Вы наверняка не знаете, кто такой Наоки Линьёль, однако о его поступке точно стоит рассказать.
Линьёлю 17 лет, и он полузащитник «ПСЖ» U19. Он пришёл в систему парижского клуба летом 2019, тогда же он и начал получать свои первые деньги как футболист.
В том же году во всем мире началась пандемия, и игрок, которому на тот момент было 14 лет, не мог остаться в стороне. Он пожертвовал свою зарплату за пять месяцев в фонд клуба, помогающий детям из малообеспеченных семей и детям-инвалидам. По данным France Bleu Paris, в тот период Наоки ежемесячно получал от 400 до 1100 евро, судя по типу его контракта, то есть, в общей сложности он пожертвовал от 2 до 5.5 тысяч евро.
Изначально футболист хотел напрямую отдать свои деньги «сотрудникам клуба, которые помогают мне каждый день и которые теперь частично безработные». В то время большинство работников получали либо сокращенные зарплаты, либо вовсе ушли в простой.
Однако «ПСЖ» остановил игрока, потому что так поступать незаконно и взамен предложил вариант с благотворительными ассоциациями.
Порыв игрока поддержали и его близкие:
«Мне помог отец. Моя мать тоже, она полностью поддерживала меня! Я увидел, что им нужно и что я могу дать. Я предпочел отдать свои деньги этим борющимся молодым людям, а не оставить их на своем банковском счете».
У этого парня точно очень доброе сердце 💙
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