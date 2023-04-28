Дэвид Бекхэм заглянул на тренировку «ПСЖ» и сфотографировался с футболистами команды Гальтье.

Не обошлось без совместного фото двух легенд.

Поклонники «ПСЖ» нашли скрытый мотив в визите Бекхэма. Своими соображениями фанаты делятся в соцсетях:

💭 «Бекхэм пытался продать Месси «Интер Майами», я вам говорю».

💭 «У Месси заканчивается контракт, внезапно в Париж приезжает Бекс. Это точно не совпадение».

💭 «Бекхэм использует особый рычаг, чтобы перетянуть Месси в МЛС».

💭 «Надеюсь, Бекхэм освободит «ПСЖ» от Месси и Неймара. Пожалуйста, Бекс, сделай это для своей бывшей команды!»

💭 «Ну все, никакой «Барселоны», Месси едет в Майами».

В домыслы болельщиков поверить сложно, но визит Дэвида на базу парижан забавно совпал с высказыванием главы МЛС Дона Грабера:

«Мы будем усердно работать совместно с «Интер Майами», который хочет подписать Месси, чтобы предложить план, который позволит клубу подписать контракт, имеющий мировой резонанс».

Спортивные амбиции Лео все еще крайне высоки, так что он с огромной вероятностью пока останется в Европе.

Как думаете, окажется ли когда-нибудь Месси в МЛС?