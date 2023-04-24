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Жена Серхио Рамоса прокомментировала его будущее в Париже

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Жена защитника «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамоса Пилар Рубио прокомментировала будущее своего мужа во Франции. Испанец станет свободным агентом предстоящим летом.

«Я не знаю, останемся ли мы в Париже или вернемся в Испанию», — сказала жена Рамоса RMC Sport.

«И самое ужасное, что я не узнаю этого до последнего момента, поэтому даже не думаю сейчас на эту тему».

Поскольку у Лионеля Месси также истекает контракт, ситуация с Рамосом не получила такой огласки. Тем не менее, «ПСЖ» будет рассматривать вопрос о продлении соглашения с 37-летним испанцем, который хорошо провел второй сезон в клубе, сыграв 39 матчей.

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