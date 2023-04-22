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Неймар вернулся в Париж. «ПСЖ» рассказал, как идет восстановление нападающего

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В матче 24-го тура Лиги 1 Неймар получил травму голеностопа. Позже стало известно, что нападающий «ПСЖ» пропустит оставшуюся часть сезона.

Игрок времени зря не теряет. Пока идет реабилитация, Ней успел сгонять на турнир по Counter-Strike, посетить матч «Сантоса», проиграть солидную сумму, а также объявить о скором рождении сына.

Наконец нападающий прилетел в Париж. Пресс-служба «ПСЖ» сообщила, что Неймар прошел медицинское обследование. Клубные медики сняли с игрока иммобилизационный ботинок.

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Получив обнадеживающие результаты анализов, Неймар сможет продолжить курс реабилитации в Париже. 

Как вам новости? Ждете возвращение нападающего в строй?

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