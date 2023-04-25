После победы над «Анжером» в пятницу вечером игроки «ПСЖ» получили три выходных дня. 30 апреля парижане сразятся с «Лорьяном».

Лео Месси воспользовался возможностью, чтобы отправиться в Барселону. В столице Каталонии аргентинец встретился с бывшими одноклубниками, а также прокатился по городу на велосипеде.

По информации Mundo Deportivo Лионель присоединится к «ПСЖ» в среду. При этом большинство футболисты столичной команды приступили к тренировкам в субботу. На базе парижан также не были замечены Хакими, Рамос и Мбаппе.

Досуг Месси в Барселоне очень не понравился фанатам «ПСЖ». Но на этот раз гнев болельщиков пал не на аргентинца, а на клуб, который позволяет игрокам столь расслабленно относиться к тренировкам.

Фанаты делятся эмоциями в соцсетях:

💭 «А потом мы удивляемся, почему в команде столько травмированных, почему игроки так пассивны на поле. Вот вам и ответ, клуб сам виноват».

💭 «Гальтье дал футболистам три выходных. Мбаппе, Хакими и Рамос где-то прохлаждаются. Месси вообще уехал в другую страну, в каком состоянии он вернется в Париж? Команда находится в плохой форме, они должны уделять больше времени тренировкам. А ведь потом Гальтье скажет, что у игроков было слишком мало времени на подготовку к матчу».

💭 «Теперь они играют один раз в неделю, футболисты окончательно расслабились. Мы официально лучший середняк в мире».

💭 «Быть игроком «ПСЖ» очень сложно! Три дня выходных, два дня тренировок, матч, а затем опять три выходных. Я не критикую Месси, но политику клуба я не понимаю».

💭 «Этой команде нужна дисциплина. Даже самым талантливым футболистам необходимо тренироваться. Месси вообще в Барселоне катается на велосипеде. Конечно, в свободное время Лео может заниматься чем угодно, но клубу следуют уделять больше времени на подготовку к играм».

💭 «Мне кажется, наши футболисты несерьезно относятся к матчам за клуб. Гальтье вечно говорит о значимости победы в чемпионате, но отпускает футболистов в другие страны, дает им кучу выходных, разрешает возвращаться в расположение клуба тогда, когда захотят игроки. Ощущение, что и футболистам, и тренерскому штабу, и руководству плевать на клуб».

А что думаете вы? Действительно ли футболисты «ПСЖ» расслабились под конец сезона?