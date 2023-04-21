Неймар вновь получил травму голеностопа и пропустит всю оставшуюся часть сезона. Восстановление нападающего проходит очень весело.

Недавно, например, он посетил турнир по Counter-Strike, где поддерживал бразильскую команду Furia, сражавшуюся с командой Heroic из Дании. Болел Неймар активно.

Параллельно бразилец следил за победным для «ПСЖ» матчем против «Анжера». Неймар смотрел игру на телефоне, а позже поделился фотографией в соцсетях:

При этом нападающий успевает работать над возвращением в строй, если верить словам Гальтье.

Как вам досуг бразильца?