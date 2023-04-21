Неймар посетил турнир по Counter-Strike, где ярко болел за команду из Бразилии. Параллельно он следил за матчем «ПСЖ»
Неймар вновь получил травму голеностопа и пропустит всю оставшуюся часть сезона. Восстановление нападающего проходит очень весело.
Недавно, например, он посетил турнир по Counter-Strike, где поддерживал бразильскую команду Furia, сражавшуюся с командой Heroic из Дании. Болел Неймар активно.
Параллельно бразилец следил за победным для «ПСЖ» матчем против «Анжера». Неймар смотрел игру на телефоне, а позже поделился фотографией в соцсетях:
При этом нападающий успевает работать над возвращением в строй, если верить словам Гальтье.
Как вам досуг бразильца?
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