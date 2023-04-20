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Рамос 🆚 соцсети. Защитник «ПСЖ» раскритиковал Илона Маска и показал оскорбления, которые пишут о нем и его семье

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Зачем говорить такое о людях?

Сегодня Серхио Рамос выступил с критикой решений Илона Маска.

Главный исполнительный директор Twitter внес изменения в правила соцсети — теперь синяя галочка не является знаком верификации, а доступна за 7.99 долларов в месяц. Этот ход не понравился многим медийным личностям, Мэйсон Маунт из «Челси» так и вовсе решил удалить свой аккаунт в знак протеста.

Защитник «ПСЖ» тоже не мог остаться в стороне и высказал свое мнение в посте:

«Отказ от знаков [верификации], принуждение к платам и зарабатывание денег — это одна стратегия. Уничтожение ненависти, поощрение уважительного отношения и улучшение соцсети может быть другой стратегией. Просто говорю…» — написал футболист.

К своему посту Рамос приложил пример того, что о нем пишут в этой социальной сети, без каких-либо санкций со стороны платформы:

«Я желаю Серхио Рамосу величайших страданий. Самыми счастливыми 4 днями в жизни для меня будут:

- Когда Рамос умрет

- Когда Пилар Рубио умрет

- Когда умрет ваш первый ребенок

- Когда умрет ваш второй ребенок».

«Пожелание твоей маме, сестре, дочке.

Твоя жена умрет как ничтожество, ты ублюдок, а твоя мать ш****, вся твоя семья п*****, а ты настоящий сукин сын.

Твоя мама, жена и дочь — все ш****, а ты самый большой мошенник в истории футбола».

Ужасающе получать такие послания ежечасно и ежедневно. У Рамоса есть причины быть недовольным Илоном Маском.

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