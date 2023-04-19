Очередное подтверждение, что у них отличные отношения.

Лидер чемпионата Франции «ПСЖ» в гостях в первом тайме дважды огорчил «Анжер». Оба гола на счету лидера французов Килиана Мбаппе. При втором голе великолепный пас форварду отдал Лионель Месси, который заметил рывок партнера.

В перерыве игры камера выхватила двух форвардов, которые шли из подтрибунки и мило о чем-то общались. И Мбаппе, и Месси закрывали рот руками, чтобы никто не смог прочесть о чем они болтают, потому мы только можем об этом догадываться. Вполне вероятно, что они говорили про игру команды и взаимодействие на поле, которое сегодня было на высшем уровне.

Это очередное доказательство того, что у двух игроков «ПСЖ» отличные взаимоотношения. Они не раз подчеркивали в прессе, что уважают друг друга, однако это совсем не останавливало СМИ распускать разные слухи.

Болельщики решили попытаться угадать, что говорили друг другу нападающие:

💭 Советует Месси уйти в «Барселону» свободным агентом.

💭 Месси: «Я еду в «Барселону».

Мбаппе: «Они не знают, что в следующем сезоне я перейду в «Мадрид».

💭 Лео продляет контракт и делает этот клуб из маленького большим.

А как вы думаете о чем говорили Месси и Мбаппе? Пишите в комментариях.