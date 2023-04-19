Лионель Месси и Килиан Мбаппе объединились, и «Пари Сен-Жермен» увеличил свое преимущество в матче с «Анжером».

Килиан Мбаппе открыл счет в матче, забив гол уже на девятой минуте. Затем он оформил дубль благодаря волшебному пасу Месси.

Аргентинский маэстро нашел Мбаппе великолепным пасом, который пробил линию обороны «Анже», а французский форвард не ошибся перед воротами соперника, обогнув вратаря, прежде чем попасть в цель.

Болельщики в Twitter по достоинству оценили работу Месси:

💬«Какой ассист от Лео Месси на Мбаппе! Он точно лучший футболист всех времен».

💬«Ассист Месси слишком хорош!».

💬«Вы только посмотрите, где был Месси перед пасом на Мбаппе. Лионель Месси обладает лучшим видением игры – это факт. Он видит игру насквозь».

💬«Связка Месси&Мбаппе просто невероятна».

Сделав голевой пас на Килиана Мбаппе, Лионель Месси набрал 30 (15+15) очков по системе «гол+пас» в Лиге 1.

В 27 матчах текущего сезона Лиги 1 Лионель забил 15 голов и отдал 15 результативных передач – он лидер чемпионата по системе «гол+пас».