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Настоящая магия: Лионель Месси отдал потрясающий голевой пас Килиану Мбаппе в матче с «Анжер»

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Лионель Месси и Килиан Мбаппе объединились, и «Пари Сен-Жермен» увеличил свое преимущество в матче с «Анжером».

Килиан Мбаппе открыл счет в матче, забив гол уже на девятой минуте. Затем он оформил дубль благодаря волшебному пасу Месси.

Аргентинский маэстро нашел Мбаппе великолепным пасом, который пробил линию обороны «Анже», а французский форвард не ошибся перед воротами соперника, обогнув вратаря, прежде чем попасть в цель.

Болельщики в Twitter по достоинству оценили работу Месси:

 💬«Какой ассист от Лео Месси на Мбаппе! Он точно лучший футболист всех времен».

 💬«Ассист Месси слишком хорош!».

 💬«Вы только посмотрите, где был Месси перед пасом на Мбаппе. Лионель Месси обладает лучшим видением игры – это факт. Он видит игру насквозь».

 💬«Связка Месси&Мбаппе просто невероятна».

Сделав голевой пас на Килиана Мбаппе, Лионель Месси набрал 30 (15+15) очков по системе «гол+пас» в Лиге 1.

В 27 матчах текущего сезона Лиги 1 Лионель забил 15 голов и отдал 15 результативных передач – он лидер чемпионата по системе «гол+пас». 

 

5 комментариев

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кто-то
Месси - маг! Лучший в истории! Но и завершение Мбаппе тоже на высоте!
+13
-2
+11
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Football poet
И еще кто-то будет сомневаться в том, что он не заслужтвает свой 8ой ЗМ?!
+9
-2
+7
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Игорь Климов
Вот за такие ассисты от Месси на партнёров, его и ценят выше всех!
+6
-1
+5
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Barsenoga
Месси реально играет как на Play station, дриблинг, точные удары, пасы, штарфные, ни у кого такого не видел.
+2
0
+2
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Rojo Crio
А я боялся что здесь видео будет. Спасибо успокоили.
+1
0
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