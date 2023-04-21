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«Они символизируют провал «ПСЖ» в Лиге чемпионов». Жером Ротен назвал игроков, которых клубу следует продать

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Бывший вингер «ПСЖ» Жером Ротен призвал парижан продать Маркиньоса и Марко Верратти. Он считает, что эти двое должны уйти, поскольку они являются причиной неудач клуба.

Сезон «ПСЖ» снова пошел не по плану - клуб не смог выиграть Лигу чемпионов.

Выступая на RMC Sports, Ротен заявил, что расстаться с Неймаром клубу будет нелегко, а с Верратти и Маркиньосом – совсем другое дело.

«Отпустить Неймара сейчас очень сложно – это радикальные перемены, которые могут коснуться и ряда его сторонников в раздевалке. А вот Верратти не так тесно связан с товарищами, а деньги за него можно было бы получить хорошие. Есть еще Лионель Месси, чей контракт закачивается и продлевать его нет смысла, как и контракт Серхио Рамоса».

«Верратти нужно выставить на трансферный рынок, уверен, что есть клубы, которые хотели бы его подписать, а также Маркиньоса – тяжело говорить это, ведь он капитан команды, но эти парни символизируют провал «ПСЖ» в Лиге чемпионов».

Интересная точка зрения Ротена. Если об уходе Неймара говорят регулярно, то Маркиньос и Верратти считаются неотъемлемой частью команды.

 

Согласны ли вы с мнением Ротена? Пишите в комментариях.

 

4 комментария

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Hella black
В каждой стране есть свой Пирс Морган. Францию достойно представляет Жером Ротен
+2
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Alon Raven
Пора устраивать краундфандинг на лицензию тренера для Ротена. По словам его товарища Моста требуется около миллиона. С миру по нитке, Ротену на носок в его ротен...
+1
0
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Итачи Учиха
Ахахаха
Самого сильного защитника и полузащитника? Ротен наркоман что ли?
0
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0
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Alon Raven
Ответ Hella black
В каждой стране есть свой Пирс Морган. Францию достойно представляет Жером Ротен
Это французский Мостовой - точно знает кому и что надо делать, лицензию получить не может, после выхода "на пенсию" никому не нужен, хороших игроков/тренеров обсирает. Прям 100% мост.
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