Бывший вингер «ПСЖ» Жером Ротен призвал парижан продать Маркиньоса и Марко Верратти. Он считает, что эти двое должны уйти, поскольку они являются причиной неудач клуба.

Сезон «ПСЖ» снова пошел не по плану - клуб не смог выиграть Лигу чемпионов.

Выступая на RMC Sports, Ротен заявил, что расстаться с Неймаром клубу будет нелегко, а с Верратти и Маркиньосом – совсем другое дело.

«Отпустить Неймара сейчас очень сложно – это радикальные перемены, которые могут коснуться и ряда его сторонников в раздевалке. А вот Верратти не так тесно связан с товарищами, а деньги за него можно было бы получить хорошие. Есть еще Лионель Месси, чей контракт закачивается и продлевать его нет смысла, как и контракт Серхио Рамоса».

«Верратти нужно выставить на трансферный рынок, уверен, что есть клубы, которые хотели бы его подписать, а также Маркиньоса – тяжело говорить это, ведь он капитан команды, но эти парни символизируют провал «ПСЖ» в Лиге чемпионов».

Интересная точка зрения Ротена. Если об уходе Неймара говорят регулярно, то Маркиньос и Верратти считаются неотъемлемой частью команды.

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