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Неймар все-таки остается в «ПСЖ» надолго? Это косвенно подтвердила мать его будущего ребенка🤰🤰🤰

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Собирается вместе с бразильцем жить в Париже.

Несколько дней назад Бруна Бьянкарди объявила, что вскоре родит Неймару сына, о чем появился пост в ее социальных сетях.

А теперь Бруна подарила болельщикам «ПСЖ» важный инсайд – она активно учит французский язык, о чем она сообщила у себя в сторис.

А значит Неймар вряд ли собирается покидать Францию, несмотря на ностальгию по родному «Сантосу».

10 комментариев

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AF
за что его судить?
чел выбрал бабки, а не кубки и титулы
это нормально когда за свою работу ты хочешь заработать как можно больше
это как на заводе можно быть лучшим но с зп 45 с грамотами и авациями на планерках, а у частника 150 но просто сотрудник
+7
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+7
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Hella black
Плюс 1 к окружению Неймара
+2
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Мукунку хороший
«Яжемать»
+2
-1
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kodgong
Неймар до 27 года ни ногой)) Ему 30 лямов в год платят, а он никера не делает. Халява же))
+1
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Johny111
А Неймар в курсе? 😅
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Николай Козлов
Это говорит только о том что ОНА вряд ли собирается покидать Францию.
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KozlikX
открыт новый персонаж
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Игорь Климов
А зачем Неймару куда-то из ПСЖ уходить? Залечит свою травму и будет дальше выступать.
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AF
Ответ кто-то
Конечно, если у тебя задача просто заработать, то можно уехать в Китай или СА и рубить огромные бабки, и ничем не запомниться. А можно перейти в клуб, в котором ты будешь выигрывать и прогрессировать, и как минимум, в будущем ты с рекламных контрактов и соц. сетей заработаешь больше, чем в СА, если ,конечно, у тебя не зарплата в 200 млн.
так у него и задача просто деньги
не как фрукт
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