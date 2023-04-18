10 комментариев

Собирается вместе с бразильцем жить в Париже.

Несколько дней назад Бруна Бьянкарди объявила, что вскоре родит Неймару сына, о чем появился пост в ее социальных сетях.

А теперь Бруна подарила болельщикам «ПСЖ» важный инсайд – она активно учит французский язык, о чем она сообщила у себя в сторис.

А значит Неймар вряд ли собирается покидать Францию, несмотря на ностальгию по родному «Сантосу».