10 комментариев

Неймар все-таки остается в «ПСЖ» надолго? Это косвенно подтвердила мать его будущего ребенка🤰🤰🤰
Собирается вместе с бразильцем жить в Париже.
Несколько дней назад Бруна Бьянкарди объявила, что вскоре родит Неймару сына, о чем появился пост в ее социальных сетях.
А теперь Бруна подарила болельщикам «ПСЖ» важный инсайд – она активно учит французский язык, о чем она сообщила у себя в сторис.
А значит Неймар вряд ли собирается покидать Францию, несмотря на ностальгию по родному «Сантосу».
чел выбрал бабки, а не кубки и титулы
это нормально когда за свою работу ты хочешь заработать как можно больше
это как на заводе можно быть лучшим но с зп 45 с грамотами и авациями на планерках, а у частника 150 но просто сотрудник
не как фрукт