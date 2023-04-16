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«Уже тогда летали искры». Бывший товарищ Месси по «Ньюэллс» проливает свет на отношения Лео с Антонеллой

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Уолтер Виттор, который в детстве играл вместе с Лионелем Месси в «Ньюэллс Олд Бойз», рассказал о ранних отношениях суперзвезды «ПСЖ» с будущей женой Антонеллой Роккуццо.

Месси состоит в отношениях с Роккуццо с 2008 года, они воспитывают троих сыновей — Тьяго, Матео и Чиро. Пара связала себя узами брака в роскошном отеле в Аргентине в июне 2017 года.

Известно, что Лео знаком с Антонеллой с пятилетнего возраста. Она выросла в Росарио, как и Месси, и является двоюродной сестрой Лукаса Скальи, друга детства легендарного футболиста. 

Виттор играл вместе с Месси за молодежную команду «Ньюэлла», он также подружился с Роккуццо и бывал в гостях у Скальи.

«Антонелла жила в нескольких кварталах от клуба, и после тренировки мы встречались в доме Лукаса Скалья или у бабушки, который находился над супермаркетом», — рассказал Виттор Infobae.

«Когда Лео и Анто были вместе, уже тогда летали искры», — добавил Виттор.

«Конечно, все было невинно, мы были детьми, не более того. Но позже эта связь расцвела».

9 комментариев

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Barbambia
Одна из самых красивых семейных пар среди знаменитых спортсменов.
+13
0
+13
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Kuper Bad
Ответ Barbambia
Одна из самых красивых семейных пар среди знаменитых спортсменов.
У сауреса тоже ничего такая история))
+9
0
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Терминатор///Айлбибекович
Красивая история любви.
+8
0
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Анастасия Прудникова
Рада за эту пару и видно, что дети там счастливы, растут в атмосфере любви и заботы. Приятно смотреть на хорошие семьи.
+7
0
+7
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Vladimir Genius
🙏🙏🙏
+3
0
+3
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Messi GOAT
Попрошу, Лео не просто "легендарный" какой-то футболист, а лучший в истории! Величайший!, если угодно.
+3
0
+3
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rej1sta
Ответ Romuliq
только у неё потом же был мч, которого бросила ради лео))
Ну так и Месси встречался с кем-то. Ничего необычного, особенно, если вспомнить, что они жили на разных континентах, а уехал Лео в 13 лет.
+3
0
+3
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Romuliq
только у неё потом же был мч, которого бросила ради лео))
+1
-1
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Barbambia
Ответ Kuper Bad
У сауреса тоже ничего такая история))
Да, да
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