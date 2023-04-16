9 комментариев

Уолтер Виттор, который в детстве играл вместе с Лионелем Месси в «Ньюэллс Олд Бойз», рассказал о ранних отношениях суперзвезды «ПСЖ» с будущей женой Антонеллой Роккуццо.

Месси состоит в отношениях с Роккуццо с 2008 года, они воспитывают троих сыновей — Тьяго, Матео и Чиро. Пара связала себя узами брака в роскошном отеле в Аргентине в июне 2017 года.

Известно, что Лео знаком с Антонеллой с пятилетнего возраста. Она выросла в Росарио, как и Месси, и является двоюродной сестрой Лукаса Скальи, друга детства легендарного футболиста.

Виттор играл вместе с Месси за молодежную команду «Ньюэлла», он также подружился с Роккуццо и бывал в гостях у Скальи.

«Антонелла жила в нескольких кварталах от клуба, и после тренировки мы встречались в доме Лукаса Скалья или у бабушки, который находился над супермаркетом», — рассказал Виттор Infobae.

«Когда Лео и Анто были вместе, уже тогда летали искры», — добавил Виттор.

«Конечно, все было невинно, мы были детьми, не более того. Но позже эта связь расцвела».