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🥰✨ В сети вновь завирусилось видео с презентации Месси в качестве игрока «ПСЖ». Еще одно свидетельство милой дружбы Месси и Неймара

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А, может, им осталось сыграть всего 7 матчей вместе...

Подходит к концу второй сезон Лионеля Месси в «ПСЖ», и вполне вероятно, что он же станет и последним.

Звездный нападающий и клуб не могут договориться об условиях нового соглашения. Сегодня Le Parisien заявил, что все обсуждения контракта окончены, по крайней мере на ближайшее время. Учитывая последние новости и намеки от Жоана Лапорты, можно сказать, что Месси как никогда близок к возвращению в «Барселону».

В связи с этим в сети вновь всплыло видео первого дня, когда Лео предстал перед болельщиками в качестве игрока «ПСЖ».

Одним из самых прекрасных моментов в пребывании Месси на «Парк де Пренс» стало его воссоединение с Неймаром, ведь их связывает многолетняя крепкая дружба. В день, когда Лео представляли как футболиста парижского клуба, он явно волновался, но именно бразилец прибежал поддержать его, и этот момент попал в объективы камер.

Лео высматривал своего друга, неловко переминаясь с ноги на ногу, и не выходил на стадион. Неймар подошел к нему, обнял и сказал несколько слов, и аргентинец сразу же развернулся и пошел на поле. 

Друзья провели вместе четыре сезона на «Камп Ноу», взяв два титула чемпиона Испании и выиграв трофей Лиги чемпионов.

Вероятно, вскоре им вновь придется расстаться 😢

5 комментариев

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Denis2403
Если ты настоящий фанат Месси, то их встреча единственно, что утешало боль от ухода Месси из барсы
+27
0
+27
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CopaAmerica
Хорошо когда везде есть друзья
+12
0
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вадим071187
Месси и Ней вместе в Барсу- возвращение домой!!!! Где по настоящему были счастливы!)
+5
0
+5
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Vladimir Genius
🙏🙏🙏
+1
0
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luarr
Ребят, ну где он "высматривал своего друга". Месси смотрел, что на стадионе происходит. Пришел Неймар, обнялись, а потом он сразу вышел на стадион, потому что его объявили (!), а не потому что Месси, блт, ждал Неймара и только после этого торжественно выбежал. Это совпадение...
Но момент действительно очень милый и душевный
+1
-1
0
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