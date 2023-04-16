А, может, им осталось сыграть всего 7 матчей вместе...

Подходит к концу второй сезон Лионеля Месси в «ПСЖ», и вполне вероятно, что он же станет и последним.

Звездный нападающий и клуб не могут договориться об условиях нового соглашения. Сегодня Le Parisien заявил, что все обсуждения контракта окончены, по крайней мере на ближайшее время. Учитывая последние новости и намеки от Жоана Лапорты, можно сказать, что Месси как никогда близок к возвращению в «Барселону».

В связи с этим в сети вновь всплыло видео первого дня, когда Лео предстал перед болельщиками в качестве игрока «ПСЖ».

Одним из самых прекрасных моментов в пребывании Месси на «Парк де Пренс» стало его воссоединение с Неймаром, ведь их связывает многолетняя крепкая дружба. В день, когда Лео представляли как футболиста парижского клуба, он явно волновался, но именно бразилец прибежал поддержать его, и этот момент попал в объективы камер.

Лео высматривал своего друга, неловко переминаясь с ноги на ногу, и не выходил на стадион. Неймар подошел к нему, обнял и сказал несколько слов, и аргентинец сразу же развернулся и пошел на поле.

Друзья провели вместе четыре сезона на «Камп Ноу», взяв два титула чемпиона Испании и выиграв трофей Лиги чемпионов.

Вероятно, вскоре им вновь придется расстаться 😢