Кристоф Гальтье оказался в эпицентре расистского скандала.

В прессу попало письмо Жюльена Фурнье – спортивного директора «Ниццы», которую тренировал Гальтье. В тексте письма утверждается, что Кристоф хотел видеть в команде меньше мусульман и чернокожих игроков.

Также в письме фигурирует имя сына наставника парижан – Джона Валовича-Гальтье, который является агентом своего отца. Именно он рассказал Фурнье о сомнениях, терзающих Кристофа.

После того, как письмо оказалось в прессе, на Гальтье посыпались угрозы. Для семьи тренера даже пришлось выделить охрану.

Наконец высказался Джон Валович-Гальтье. Сын и агент Кристофа написал в соцсетях:

«Спасибо всем за вашу поддержку. Обвинения, выдвинутые против меня, лживы и невыносимы. Это не останется безнаказанным».

Кристоф собирается подать в суд из-за «оскорбительных и клеветнических комментариев». «ПСЖ» отрицает, что проводит расследование против тренера.

Как думаете, чем закончится эта история?