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Месси выложил у себя на странице видео с тренировки – это ответ болельщикам на освистывание?

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Лео в отличной форме.

На видео Месси демонстрирует, что находится в идеальном состоянии, отдает несколько голевых передач и забивает после паса от Мбаппе.

Напомним, что фанаты «ПСЖ» публично выразили недовольство Лионелем. Во время объявления составов на игру парижан с «Лионом» посетители «Парк де Пренс» начали свистеть, услышав фамилию аргентинца.

Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.

9 комментариев

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Игорь Климов
Ответ Taktikmen
Лео показывает фанатам, что он еще тренируется
Лео Месси всегда тренируется.
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Игорь Климов
Ответ Denis2403
Тебе бы не было все равно, если бы тебя освистовали? Или просто не уважали из за финала? Думаю ответ очевиден.
Да, из-за финала ЧМ.
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Роман
А может это ответ, то что он собирается в Барселону?
Таких заголовков сотни придумать можно.
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Denis2403
Ответ кто-то
Да ему абсолютно всё равно на них, его такое не волнует
Тебе бы не было все равно, если бы тебя освистовали? Или просто не уважали из за финала? Думаю ответ очевиден.
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Hella black
Ответ Терминатор///Айлбибекович
В Барсу пора возвращаться.Жабоеды все равно всегда будут давить обиду за то,что Лео оставил Францию без золота.
точняк Айлбибекович,какой бы уровень игры он не демонстрировал,Катар2022 они долго будут помнить.
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кто-то
Да ему абсолютно всё равно на них, его такое не волнует
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Tommy_2_0_7
Нехватало, чтоб лягушатники его освистывали еще ...
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Терминатор///Айлбибекович
В Барсу пора возвращаться.Жабоеды все равно всегда будут давить обиду за то,что Лео оставил Францию без золота.
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Taktikmen
Лео показывает фанатам, что он еще тренируется
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