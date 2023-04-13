9 комментариев

Месси выложил у себя на странице видео с тренировки – это ответ болельщикам на освистывание?
Лео в отличной форме.
На видео Месси демонстрирует, что находится в идеальном состоянии, отдает несколько голевых передач и забивает после паса от Мбаппе.
Напомним, что фанаты «ПСЖ» публично выразили недовольство Лионелем. Во время объявления составов на игру парижан с «Лионом» посетители «Парк де Пренс» начали свистеть, услышав фамилию аргентинца.
Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.
Таких заголовков сотни придумать можно.