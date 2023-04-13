9 комментариев

Лео в отличной форме.

На видео Месси демонстрирует, что находится в идеальном состоянии, отдает несколько голевых передач и забивает после паса от Мбаппе.

Напомним, что фанаты «ПСЖ» публично выразили недовольство Лионелем. Во время объявления составов на игру парижан с «Лионом» посетители «Парк де Пренс» начали свистеть, услышав фамилию аргентинца.

Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.