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«ПСЖ» опровергает, что ведет против Гальтье расследование. Тренер получает угрозы об убийстве

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Скандал набирает серьезные обороты.

Французский тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье собирается подать в суд из-за «оскорбительных и клеветнических комментариев», которые были сделаны в его адрес. Коучу угрожаю уже расправой, а клуб выразил ему полную поддержку.

С вечера вторника Гальтье получил более 5 тысяч сообщений, в некоторых из них были угрозы смерти. Это случилось после того, как стало известно о его предполагаемых расистских словах в бытность работы в «Ницце».

Тем временем парижский клуб отрицает, что начал расследование в отношении своего тренера. Парижане подчеркнули, что обеспечивают безопасность тренеру и его семье.

«ПСЖ» также уточнил, что давно участвует в борьбе против расизма и всех форм дискриминации и уже много лет сотрудничает со всеми организациями по этим вопросам.

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