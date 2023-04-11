Ни в чем нельзя быть уверенным на 100%, но ожидается, что "ПСЖ" расстанется с Кристофом Галтье в конце сезона.

Упоминаемый как один из претендентов, Марсело Галлардо не считает ПСЖ серьезным вариантом, согласно UOL.

Парижский клуб ищет опытного тренера, и Галлардо может не соответствовать этому требованию, несмотря на свою блестящую карьеру в «Ривер Плейт». Аргентинский тренер пока не получал предложения от парижского клуба.

Нагельсманн, Конте, Энрике и Зидан — все они могут возглавить «ПСЖ» в следующем сезоне.