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Может ли встреча «ПСЖ» с «Лансом» стать скрытым финалом Лиги 1? Расклад чемпионата Франции за восемь туров до конца

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Кристоф Гальтье Кристоф Гальтье
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В 31-м туре Лиги 1 в гости к «ПСЖ» приедет «Ланс». Именно эти клубы расположились на первой и второй строчках турнирной таблицы чемпионата Франции. Парижане опережают своего преследователя на шесть очков.

Победа подопечных Гальтье в очной встрече команд доведет преимущество столичного клуба до девяти очков.

Матч 30-го тура может стать для «ПСЖ» решающим, можно сказать, скрытым финалом чемпионата.

Дело в том, что в оставшихся семи турах Лиги 1 парижане встретятся с командами, которые на данный момент располагаются не ниже десятой строчки турнирной таблицы французского первенства.

Безусловно, и в матчах с аутсайдерами «ПСЖ» может потерять очки. Но при таком раскладе слабо верится в то, что команда Гальтье упустит свое преимущество и проиграет титул.

Справится ли «ПСЖ» с «Лансом»? Сможет ли столичный клуб стать чемпионом Франции?

1 комментарий

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Имя Фамилия
При всём уважении к Лансу, но на чемпионство нет почти никаких шансов. После этой встречи у ПСЖ останутся игры сплошь только против аутсайдеров, а у Ланса впереди ещё Монако, Марсель, Реймс, и в последних двух турах будут Осер с Аяччо, которые как раз рубятся за выживание и под конец будут играть на 200% от возможностей.
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