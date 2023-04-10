В 31-м туре Лиги 1 в гости к «ПСЖ» приедет «Ланс». Именно эти клубы расположились на первой и второй строчках турнирной таблицы чемпионата Франции. Парижане опережают своего преследователя на шесть очков.

Победа подопечных Гальтье в очной встрече команд доведет преимущество столичного клуба до девяти очков.

Матч 30-го тура может стать для «ПСЖ» решающим, можно сказать, скрытым финалом чемпионата.

Дело в том, что в оставшихся семи турах Лиги 1 парижане встретятся с командами, которые на данный момент располагаются не ниже десятой строчки турнирной таблицы французского первенства.

Безусловно, и в матчах с аутсайдерами «ПСЖ» может потерять очки. Но при таком раскладе слабо верится в то, что команда Гальтье упустит свое преимущество и проиграет титул.

Справится ли «ПСЖ» с «Лансом»? Сможет ли столичный клуб стать чемпионом Франции?