Легенда «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри обрушился с критикой на фанатов «Ниццы» за грубые высказывания восстанавливающейся от рака матери тренера «Пари Сен-Жермен» Кристофа Гальтье.

«ПСЖ» одержал победу со счетом 2:0 над «Ниццей» в субботу (8 апреля). Во время матча на стадионе «Альянц Ривьера» несколько болельщиков освистали Галтье, который в прошлом сезоне тренировал «Ниццу». Ультрас даже оскорбили 83-летнюю мать тренера, развернув оскорбительный баннер. Тренер саркастически аплодировал болельщикам, чем вызвал негодование со стороны футболистов - на поле произошла стычка.

После матча Гальте был резок:

«Почему я так отреагировал? Вы же видели?! Вы читали?! Вы слышали?! Моей маме 83 года, она вылечилась от рака. Мне нечего сказать».

Тьерри Анри поддержал тренера и раскритиковав болельщиков «Ниццы» за неуважение:

«Все воспринимают оскорбления на футбольных стадионах, как должное. Но если ты будешь так говорить на улице, тебе сделают выговор. Так почему подобное разрешено на стадионе?», — спросил Анри на Amazon Prime Video.

«Гальтье знал, что его будут освистывать, но видимо не рассчитывал, что оскорбления будут настолько сильными. Такие высказывания о матери – это ненормально. Это последнее, что хочется услышать. Я очень сочувствую Гальтье. Такие оскорбления неприятны, даже если делаешь вид, что не слышишь их».

Гальтье был успешен в «Ницце» в сезоне 2021/22, клуб финишировал пятым в Лиге 1 и поборолся в отборочных матчах Лиги конференций.