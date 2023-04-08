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Одни сплошные круглые цифры. Игрокам «ПСЖ» есть, что отпраздновать после матча с «Ниццей»

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И речь даже не о счете.

Сегодня «ПСЖ» играет в гостях у «Ниццы», и к концу первого тайма приглашенная команда ведет со счетом 1:0.

Эта игра имеет значение не только из-за потенциальных трех очков, которые могут получить парижане для укрепления своего лидерства в лиге, но также из-за знаменательных цифр.

Сегодня Маркиньос в 400-й раз вышел на поле в футболке «ПСЖ».

Капитан команды находится на третьем месте по количеству матчей за парижан – его опережают Марко Верратти (409) и Жан-Марк Пилорж (436).

Серхио Рамос тоже отмечает юбилей – матч против «Ниццы» стал для него пятидесятым.

Защитник, вошедший в историю «Реала» перебрался во Францию летом 2021 года, и поначалу ему сложно было адаптироваться в новом месте, однако в этом сезоне он играет намного более значимую роль в команде.

Месси же завершает парад юбилеев, но немного по другой причине.

Лео открыл счет в матче, тем самым забив сотый гол «ПСЖ» в этом сезоне.

Нуну Мендеш простреливал в штрафную, пока не попал на Месси. Аргентинец ловко развернулся и перенаправил мяч в ворота. Кто, как не Лео, должен был забить этот гол?

Юбилейный день для парижан!

3 комментария

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Hella black
Хорошая победа Парижа
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predMBAPPE
У Месси что не гол либо рекорд либо событие либо чемпионский)
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Arman Markosyan 25
Верратти в следующем сезоне станет лучшим по количеству матчей
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