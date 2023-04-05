В середине февраля Неймар повредил голеностоп, а затем перенес операцию. Бразилец восстанавливается и не забывает делиться со своими подписчиками новостями о ходе реабилитации.

Нападающий примерил на себя образ мачехи Белоснежки и запостил забавную сторис, подписав:

«Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Я ль на свете всех конкурентоспособней, смелей, боевей и, конечно, красивее?»

В сказке зеркало, несомненно, ответило бы, что Неймар всех на свете травматичнее.

По информации издания Le Parisien, «ПСЖ» хочет продать бразильца, но клуб сомневается, что игрок сможет успешно пройти медицинское обследование из-за своих хрупких ног.

Неймар вернется в строй лишь в следующем сезоне. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2027 года.