Килиан Мбаппе раскритиковал «Пари Сен-Жермен» после того, как клуб выложил видео, рекламирующее продажу абонементов, не сообщив футболисту, как будет использовано его интервью.

Видео, опубликованное «ПСЖ» в среду, содержит фрагменты интервью Мбаппе, в котором он рассказывает о клубе и его болельщиках. Ссылка на видео ведет на сайт, в раздел продажи абонементов.

«Я только что принял участие в кампании клуба по продаже абонементов на сезон 2023/24», — написал Мбаппе в социальных сетях.

«Меня не проинформировали о цели интервью… Это выглядело как обычное интервью во время маркетингового дня клуба. Я не согласен с публикацией видео. Вот почему я борюсь за права на индивидуальные изображения. «ПСЖ» — отличный клуб и отличная семья, но это точно не Килиан Сен-Жермен».

Клуб уже удалил видео из социальных сетей, но интернет все помнит:

В прошлом году Мбаппе отказался участвовать в фотосессии команды и промотировать деятельность сборной Франции.

В то время нападающий сказал, что его спор о правах на изображение с Французской федерацией футбола (FFF) был «коллективным шагом», чтобы помочь товарищам по команде, в FFF заявили, что пересмотрит свое соглашение о правах на изображение игроков.