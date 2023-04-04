Лионель Месси и Антонелла Рокуццо уже давно вместе, поэтому неудивительно, что у девушки есть несколько ритуалов, которым она следует перед тем, как семикратный обладатель Золотого Мяча выходит на поле.

У Антонеллы есть несколько особых вещей, которые она носит на матчи. В список входят свитер, сумка и шапка. Также она старается взять на стадион детей. Есть также несколько молитв, которые Роккуццо произносит перед каждой игрой, чтобы помочь Месси добиться успеха.

Ритуалы, безусловно, сработали во время чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, когда Аргентина стала победителем. Месси был признан лучшим игроком, забив семь голов и отдав три результативные передачи по ходу турнира.