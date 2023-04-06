Французская Лига 1 сейчас является домом для одних из лучших футболистов мира. «Пари Сен-Жермен» зарекомендовал себя как доминирующая сила во французском футболе.

Владельцы клуба вложили значительные средства в команду. «ПСЖ» смог привлечь таких игроков, как Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе и заключить с ними чрезвычайно дорогостоящие контракты.

Неудивительно, что именно футболисты «ПСЖ» являются самыми высокооплачиваемыми в чемпионате в сезоне 2022/23.

Марко Верратти, «ПСЖ» - 1,2 млн евро в месяц

Итальянец перешел в «Пари Сен-Жермен» из итальянского клуба «Пескара» в 2012 году, будучи малоизвестным футболистом. Он быстро зарекомендовал себя как ключевой игрок французской команды благодаря своим невероятным техническим способностям и видению игры.

Его вклад стал неотъемлемой частью успеха «ПСЖ» в национальном чемпионате, и он также сыграл важную роль в выходе команды в финал Лиги чемпионов в 2020 году.

Маркиньос, «ПСЖ» - 1,2 млн евро в месяц

Бразильский центральный защитник играет за «ПСЖ» с 2013 года и является одним из лидеров команды на поле.

Вместе с Маркиньосом «ПСЖ» выиграл множество национальных титулов, а также добился успеха в Лиге чемпионов УЕФА, поэтому он является одним из самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1.

Лионель Месси, «ПСЖ» - 3,38 млн евро в месяц

Легендарный аргентинец покинул «Барселону» летом 2021 года в качестве свободного агента и перешел в «Пари Сен-Жермен. Месси испытывал трудности в своем первом сезоне Лиги 1, но в текущем сезоне он демонстрирует впечатляющую форму.

Однако из-за неудач «ПСЖ» в Европе после его перехода, Месси не совсем любим фанатами клуба. Его текущий контракт истекает этим летом.

Неймар, «ПСЖ» - 3,68 млн евро в месяц

Переход Неймара в ПСЖ в 2017 году стал самым дорогим в истории футбола. Он присоединился к гигантам Лиги 1 за 222 млн евро. На бразильца были возложены серьезные ожидания: «ПСЖ» надеялся, что он приведет их к их первой в истории победе в Лиги чемпионов.

Карьеру Неймара в клубе нельзя оценить однозначно: травмы и разногласия временами мешали его выступлениям. Несмотря на это, ему все же удалось оказать значительное влияние, он помог «ПСЖ» выиграть несколько титулов Лиги 1 и дошел до финала Лиги чемпионов в сезоне 2019/20.

Килиан Мбаппе, «ПСЖ» - 6 млн евро в месяц

Когда Килиан Мбаппе пришел в ПСЖ в 2017 году на правах аренды из «Монако», он уже считался одним из самых многообещающих молодых талантов в футболе. Его выступления во время аренды были настолько впечатляющими, что «ПСЖ» быстро оформил его переход в 2018 году.

С тех пор Мбаппе превратился в одного из лучших игроков в мире, регулярно забивал голы и помог гигантам Лиги 1 выиграть несколько национальных титулов. Прошлым летом француз был близок к переходу в «Реал Мадрид», но в итоге подписал новый выгодный контракт с «ПСЖ» на три года.

Килиан Мбаппе является самым высокооплачиваемым футболистом в мире с довольно большим отрывом.