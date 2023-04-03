Когда Неймар только пришел в «ПСЖ» в 2017 году, он был непререкаемым авторитетом: бразилец даже «издевался» над Мбаппе😱
А теперь Мбаппе требует трансфера бразильца.
«ПСЖ» больше не хочет видеть в команде трио Килиана Мбаппе, Лионеля Месси и Неймара.
Как сообщает Le Parisien, продажа Неймара была одним из условий продления контракта с Килианом Мбаппе. Сообщается, что к бразильскому форварду проявляет интерес «Челси».
В марте Неймар перенес операцию по восстановлению связок после травмы правого голеностопа. Он не сыграет за «ПСЖ» до конца сезона.
Контракт Неймара с «ПСЖ» действует до 2027 года, а в 2017, когда бразилец только приехал в Париж, в нем видели непререкаемого лидера команды на долгие годы – по сравнению с его авторитетом даже совсем юный Мбаппе мерк, что хорошо видно на архивном видео перед первым матчем Нея.
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