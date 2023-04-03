А теперь Мбаппе требует трансфера бразильца.

«ПСЖ» больше не хочет видеть в команде трио Килиана Мбаппе, Лионеля Месси и Неймара.

Как сообщает Le Parisien, продажа Неймара была одним из условий продления контракта с Килианом Мбаппе. Сообщается, что к бразильскому форварду проявляет интерес «Челси».

В марте Неймар перенес операцию по восстановлению связок после травмы правого голеностопа. Он не сыграет за «ПСЖ» до конца сезона.

Контракт Неймара с «ПСЖ» действует до 2027 года, а в 2017, когда бразилец только приехал в Париж, в нем видели непререкаемого лидера команды на долгие годы – по сравнению с его авторитетом даже совсем юный Мбаппе мерк, что хорошо видно на архивном видео перед первым матчем Нея.