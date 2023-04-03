Неймар получил 24-ю травму, выступая за «ПСЖ». 19 февраля в матче против «Лилля» бразилец подвернул голеностоп правой ноги и выбыл до конца сезона.

В медиа каждый сезон появляются новости о том, что столичный клуб намерен расстаться с нападающим, но Неймар остается в команде уже шестой сезон.

По информации Le Parisien, этим летом «ПСЖ» будет открыт к продаже бразильца, однако клуб раздумывает над целесообразностью такого трансфера.

У парижан есть повод для сомнений. Руководство «ПСЖ» боится, что Неймар не сможет пройти медицинское обследование в новой команде из-за своих хрупких ног. Риск того, что игроку откажут в переходе, крайне велик.

Неймар слишком травматичен, чтобы сменить клубную прописку.