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СМИ пишут, что «ПСЖ» хочет продать Неймара. Но сделать это будет непросто

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Неймар получил 24-ю травму, выступая за «ПСЖ». 19 февраля в матче против «Лилля» бразилец подвернул голеностоп правой ноги и выбыл до конца сезона.

Появились первые результаты обследования травмы Неймара, полученной в матче с «Лионом» - Чемпионат

В медиа каждый сезон появляются новости о том, что столичный клуб намерен расстаться с нападающим, но Неймар остается в команде уже шестой сезон.

По информации Le Parisien, этим летом «ПСЖ» будет открыт к продаже бразильца, однако клуб раздумывает над целесообразностью такого трансфера.

У парижан есть повод для сомнений. Руководство «ПСЖ» боится, что Неймар не сможет пройти медицинское обследование в новой команде из-за своих хрупких ног. Риск того, что игроку откажут в переходе, крайне велик.

Неймар слишком травматичен, чтобы сменить клубную прописку.

2 комментария

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Vladimir Genius
Что за бред, это не у Неймара ноги хрупкие, а слишком жёстко против него играют дуболомы в лиге 1, сами подумайте, начиная с 2015 года, на нём сфолили больше всего раз с большим отрывом среди игроков в топ 5 лигах. Я убеждён, что в той же АПЛ он будет намного реже травмироваться. Хватит говорить что в апл очень жёстко, там любят и защищают главных звезд, а жёстко там играли в 90е
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прощай Роналду
Конечно провальная идея, Ней не дурак, его нога может закончить с футболом даже завтра, а зп пол лярда до 2027 ему платить никто не будет) это называется карма, разрушили Барсу и карьеру пацана, теперь платите, впрочем как и многим которые даже играют за другие клубы 🤣👍🏻
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