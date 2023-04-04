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«Я даже не думал о том, чтобы отказаться от него»: Гальтье объяснил важность Месси для «ПСЖ»

Кристоф Гальтье Кристоф Гальтье
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Лионель Месси Лионель Месси
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В 29-м туре Лиги 1 «ПСЖ» опять проиграл, а Месси вновь не смог отличиться за клуб. Парижские ультрас в очередной раз освистали аргентинца.

Многие эксперты и простые болельщики критикуют Лионеля за неуверенную игру за клуб. Действительно, в двух матчах сборной Аргентины Месси забил четыре гола, а за «ПСЖ» нападающий последний раз забивал в начале марта.

На пресс-конференции после игры с «Лионом» Гальтье объяснил важность аргентинца для парижан:

«Когда команда находится в трудной ситуации, Лео – игрок, решающий результаты матчей. Он способен забить необходимый гол, он способен забить гениальным ударом. В 2023 году он также забивал и решал исходы встреч. Я никогда даже не думал о том, чтобы отказаться от него. Возможно, нам нужно пересмотреть нашу игру в атаке, чтобы больше сосредоточиться на штрафной соперника».

Очевидно, Гальтье тверд в своем намерении выпускать Лионеля в старте, несмотря на нынешние трудности нападающего.

После чемпионата мира Месси записал на свой счет семь голов и три ассиста. В этом сезоне за 33 матча в футболке «ПСЖ» во всех соревнованиях аргентинец забил 18 голов и отдал 17 ассистов.

Впрочем, вполне вероятно, что в следующем сезоне у «ПСЖ» не будет ни Гальтье, ни Месси.

2 комментария

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прощай Роналду
Ответ Имя Фамилия
Не переживай ты его ещё потренируешь в Интере Майами.
Таблетки совсем не помогают?
0
0
0
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Имя Фамилия
Не переживай ты его ещё потренируешь в Интере Майами.
0
-1
-1
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