Ибрагимович о свисте в адрес Месси: «Парижанам повезло, что это Лео. Я бы дал пощечину нескольким ультрас, их отцу и их матери. Даже мэру города!»🤬
Златан поддержал Лионеля.
Напомним, перед матчем с «Лионом» во время объявления состава болельщики «ПСЖ» освистали Месси – Париж в итоге проиграл, а сам Лео снова не забил.
Вот как эту ситуацию прокомментировал нападающий «Милана» Златан Ибрагимович – швед ранее выступал за «ПСЖ».
«Месси играл за «Барселону» на «Ноу Камп», он играл на «Олд Траффорд», Уэмбли», «Бернабеу», «Энфилд», «Сан-Сиро» и многих других легендарных стадионах. Но никто никогда не свистел – всем хватало для этого ума…
К сожалению, парижане этого не понимают. Им на самом деле повезло, что это Месси. Парень, который может не обращать на это внимание.
Если бы это был я, я бы дал пощечину нескольким ультрас, их отцу и их матери. Даже мэру города!»
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