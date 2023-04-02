Златан поддержал Лионеля.

Напомним, перед матчем с «Лионом» во время объявления состава болельщики «ПСЖ» освистали Месси – Париж в итоге проиграл, а сам Лео снова не забил.

Вот как эту ситуацию прокомментировал нападающий «Милана» Златан Ибрагимович – швед ранее выступал за «ПСЖ».

«Месси играл за «Барселону» на «Ноу Камп», он играл на «Олд Траффорд», Уэмбли», «Бернабеу», «Энфилд», «Сан-Сиро» и многих других легендарных стадионах. Но никто никогда не свистел – всем хватало для этого ума…

К сожалению, парижане этого не понимают. Им на самом деле повезло, что это Месси. Парень, который может не обращать на это внимание.

Если бы это был я, я бы дал пощечину нескольким ультрас, их отцу и их матери. Даже мэру города!»