11 комментариев

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В соцсетях активно обсуждается видео с тренировки «ПСЖ», где Килиан Мбаппе выбивает мяч из-под ног Лионеля Месси.

Француз выглядит злым и недовольным, отчего эти кадры приобретают совсем другой характер.

Мнение фанатов разделилось.

💭 «Мбаппе пытается сказать ему, что если он не хочет играть, то должен уйти».

💭 «Мбаппе должен быть скромным и учиться. Величайший игрок - Лионель Месси».

💭 «Месси оплатил свои трофеи через судей и спонсорство ФИФА. Мбаппе достиг большего за 5 лет, чем Лео смог бы без коррупции».

💭 «Мбаппе нельзя обмануть, он знает, что Месси - ничто без FIFA».

💭 «Он был бы счастлив с Роналду».

💭 «Когда вы видите такие посты, то думаете, что Мбаппе играл лучше, чем Месси. Но это не так».