11 комментариев

🫣 «Килиан пытается сказать ему, что он должен уйти». Мбаппе агрессивно выбивал мяч из-под ног Месси на тренировке «ПСЖ»
Очередные новости с Елисейских полей.
В соцсетях активно обсуждается видео с тренировки «ПСЖ», где Килиан Мбаппе выбивает мяч из-под ног Лионеля Месси.
Француз выглядит злым и недовольным, отчего эти кадры приобретают совсем другой характер.
Мнение фанатов разделилось.
💭 «Мбаппе пытается сказать ему, что если он не хочет играть, то должен уйти».
💭 «Мбаппе должен быть скромным и учиться. Величайший игрок - Лионель Месси».
💭 «Месси оплатил свои трофеи через судей и спонсорство ФИФА. Мбаппе достиг большего за 5 лет, чем Лео смог бы без коррупции».
💭 «Мбаппе нельзя обмануть, он знает, что Месси - ничто без FIFA».
💭 «Он был бы счастлив с Роналду».
💭 «Когда вы видите такие посты, то думаете, что Мбаппе играл лучше, чем Месси. Но это не так».
💭 «Мбаппе нельзя обмануть, он знает, что Месси - ничто без FIFA».
Куда санитары смотрят?