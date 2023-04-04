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🫣 «Килиан пытается сказать ему, что он должен уйти». Мбаппе агрессивно выбивал мяч из-под ног Месси на тренировке «ПСЖ»

ПСЖ ПСЖ
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Лионель Месси Лионель Месси
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Очередные новости с Елисейских полей.

В соцсетях активно обсуждается видео с тренировки «ПСЖ», где Килиан Мбаппе выбивает мяч из-под ног Лионеля Месси.

Француз выглядит злым и недовольным, отчего эти кадры приобретают совсем другой характер.

Мнение фанатов разделилось.

💭 «Мбаппе пытается сказать ему, что если он не хочет играть, то должен уйти».

💭 «Мбаппе должен быть скромным и учиться. Величайший игрок - Лионель Месси».

💭 «Месси оплатил свои трофеи через судей и спонсорство ФИФА. Мбаппе достиг большего за 5 лет, чем Лео смог бы без коррупции».

💭 «Мбаппе нельзя обмануть, он знает, что Месси - ничто без FIFA».

💭 «Он был бы счастлив с Роналду».

💭 «Когда вы видите такие посты, то думаете, что Мбаппе играл лучше, чем Месси. Но это не так».

11 комментариев

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abajchik
Короткая память у людей. Как Месси размазывал по газону великие команды в одиночку и не один раз многие уже забыли
+1
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kucerov664@gmail.com
Да это Мбаппе Баварии забивает, он же топ
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kucerov664@gmail.com
Ответ Имя Фамилия
Мбаппе хозяин меси. Как же он доминирует.
Только в финале, пришлось быть собачкой его, а король взошёл на пристол
+4
-1
+3
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Совесть Черданцева
💭 «Месси оплатил свои трофеи через судей и спонсорство ФИФА. Мбаппе достиг большего за 5 лет, чем Лео смог бы без коррупции».

💭 «Мбаппе нельзя обмануть, он знает, что Месси - ничто без FIFA».
Куда санитары смотрят?
+6
-2
+4
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Quantum777
Ахахаха…, простая тренировка, высосали из ничего)
+8
-1
+7
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Имя Фамилия
Мбаппе хозяин меси. Как же он доминирует.
0
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Имя Фамилия
Месибойчики настолько привыкли, что бездарю меси из жалости все поддаются на тренировке, что уже обычные перехваты в игровом упражнении считают за оскорбление 🤣🤡
+1
-7
-6
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B_Boris
Мбаппе как дитя малое, обиженное 😄 мало ему доить клуб.
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Алексей Полиенков
Лучше бы шейхи Роналду подписали в своё время.
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OnTuMyC
скандалы и интриги основанные на домыслах, моё любимое.
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Ильнур Хасанов
Ха даже на западе говорят что мессия пиар проект в противостоянии с Кристиной
+2
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