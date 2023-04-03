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Фанаты освистали Месси перед матчем с «Лионом», а реакция Лео попала в трансляцию. Обидеть аргентинца явно не вышло 😅

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Но это вряд ли поможет уговорить его остаться в Париже.

Фанаты «ПСЖ» освистали Лионеля Месси перед матчем с «Лионом», где парижане проиграли со счетом 1:0.

Во время объявления составов болельщики на «Парк де Пренс» начали свистеть, услышав фамилию аргентинца. Зато, когда диктор зачитал имя Килиана Мбаппе, трибуны поприветствовали игрока громкими аплодисментами.

Конечно, Лео не мог не заметить такой враждебный прием от фанатов своей же команды. Его реакция попала в трансляцию, и по ней можно сказать, что Месси не слишком обеспокоен этим инцидентом.

Услышав свист, Лионель поднял брови, рассмеялся и что-то сказал Килиану Мбаппе.

Месси действительно давненько не радовал болельщиков голами — в последний раз он забил в матче с «Нантом» 4 марта.

На встрече с «Лионом» Лео создал пять голевых моментов. Он был очень вовлечен в игру команды, но при этом часто упускал матч, за что и получил скромные оценки от медиа за свое выступление.

18 комментариев

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Azamat Rozmetov
Sports, можешь написать статью про про провалы Месси и Роналду. Будет интересно посмотреть на комменты))
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Андрей Иванченко
Ответ Али Османов
Фаны Реала и Роналду может и одыкватные,но игроки сборной Аргентины адекватнее. И лицемеры это как раз фаны Реала и Роналду,которые говорили что у Месси сол сборной ничего нет,как только Месси выиграл кому,финаллисиму и чм говорят что чм ничего не значит,не это Ли лицемерие?))
Ну возможно ты в чëм-то прав, но какие всë-таки люди в этом приложении
токсики, которые закидают любой комент минусами если прочитают что кто высказал свое личное непопулярное мнение.
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Greatest Of All Time
Ответ Фанат футбола 777
Норм фанаты - пусть Месси и величайший, но выкладываться нужно, а если нападающий не может забить даже середничкам 5-ой лиги, то, значит, освистывают заслуженно.
Месси наконечник???
Месси замыкатель и завершитель??
Объясните мне пожалуйста, что делает Месси в центре поля, если вы хотите от него много голов???

Играя на позиции КДБ, Бернарду Сильва и т.п он забивает прилично голов чем эти двое. Но этих двоих никто не критикует.
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Игорь Климов
Лео Месси молодец, всё правильно делает, что не обращает внимание на этих смешных болельщиков)
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Диванный Критик Давид
Ответ столичный ж.и.т.е.л.ь.
од"Ы"кватные ...🤣🤣🤣🤣🤣
поф«Е»гист…😂😂😂😂
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Машина Мощная
при чём Мбаппе поржал вместе с ним :-D
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Машина Мощная
"На встрече с «Лионом» GOAT создал пять голевых моментов"...ну да, не забили другие а виноват при этом он, по мнению дуралеев фанатов ПСЖ :-D
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Имя Фамилия
Ответ Роман Александрович
Насрать он хотел на этот ПСЖ, все что он хотел - взять кубок мира. Его мечта осуществилась., а об остальном он не беспокоится , ему в сборной хорошо зато ))
А в 2016-м ему было насрать на сборную, и он не хотел ничего кроме Ла Лиги?))
+2
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Али Османов
Ответ Андрей Иванченко
Месси пофегист и лицемер, который позорит весь современный футбол. А фаны Реала в отличии от игроков сборной Аргентины одыкватные.
Фаны Реала и Роналду может и одыкватные,но игроки сборной Аргентины адекватнее.
И лицемеры это как раз фаны Реала и Роналду,которые говорили что у Месси сол сборной ничего нет,как только Месси выиграл кому,финаллисиму и чм говорят что чм ничего не значит,не это Ли лицемерие?))
+3
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столичный ж.и.т.е.л.ь.
Ответ Фанат футбола 777
Это он так сказал или это ты придумал?
это он придумал, а ты сказал...😅
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столичный ж.и.т.е.л.ь.
Ответ Андрей Иванченко
Месси пофегист и лицемер, который позорит весь современный футбол. А фаны Реала в отличии от игроков сборной Аргентины одыкватные.
од"Ы"кватные ...🤣🤣🤣🤣🤣
+6
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Фанат футбола 777
Ответ 9chymzyxvz
Хуже этих фанатов ещё футбол не встречал
Норм фанаты - пусть Месси и величайший, но выкладываться нужно, а если нападающий не может забить даже середничкам 5-ой лиги, то, значит, освистывают заслуженно.
+3
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luarr
Ну камон, когда уже к некоторым придет понимание, что футбол - это не только про голы. Кто вообще из псж забил?

P.S. фанаты псж - те еще интересные личности, довольно ограниченные и не пытающиеся думать и анализировать... конечно, проще во всем обвинить одного игрока, много ума не надо
+1
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Фанат футбола 777
Ответ Роман Александрович
Насрать он хотел на этот ПСЖ, все что он хотел - взять кубок мира. Его мечта осуществилась., а об остальном он не беспокоится , ему в сборной хорошо зато ))
Это он так сказал или это ты придумал?
+2
-2
0
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Андрей Иванченко
Ответ Али Османов
Комментарий удален модератором
Месси пофегист и лицемер, который позорит весь современный футбол.
А фаны Реала в отличии от игроков сборной Аргентины одыкватные.
+4
-5
-1
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Роман Александрович
Насрать он хотел на этот ПСЖ, все что он хотел - взять кубок мира. Его мечта осуществилась., а об остальном он не беспокоится , ему в сборной хорошо зато ))
+3
-2
+1
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9chymzyxvz
Хуже этих фанатов ещё футбол не встречал
+3
-4
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Али Османов
Комментарий удален модератором
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кто-то
Зачем Месси как-то реагировать на них? Он сам прекрасно понимает, что это просто обидки за проигранный финал ЧМ
+16
-9
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