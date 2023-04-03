18 комментариев

Но это вряд ли поможет уговорить его остаться в Париже.

Фанаты «ПСЖ» освистали Лионеля Месси перед матчем с «Лионом», где парижане проиграли со счетом 1:0.

Во время объявления составов болельщики на «Парк де Пренс» начали свистеть, услышав фамилию аргентинца. Зато, когда диктор зачитал имя Килиана Мбаппе, трибуны поприветствовали игрока громкими аплодисментами.

Конечно, Лео не мог не заметить такой враждебный прием от фанатов своей же команды. Его реакция попала в трансляцию, и по ней можно сказать, что Месси не слишком обеспокоен этим инцидентом.

Услышав свист, Лионель поднял брови, рассмеялся и что-то сказал Килиану Мбаппе.

Месси действительно давненько не радовал болельщиков голами — в последний раз он забил в матче с «Нантом» 4 марта.

На встрече с «Лионом» Лео создал пять голевых моментов. Он был очень вовлечен в игру команды, но при этом часто упускал матч, за что и получил скромные оценки от медиа за свое выступление.