18 комментариев

Фанаты освистали Месси перед матчем с «Лионом», а реакция Лео попала в трансляцию. Обидеть аргентинца явно не вышло 😅
Но это вряд ли поможет уговорить его остаться в Париже.
Фанаты «ПСЖ» освистали Лионеля Месси перед матчем с «Лионом», где парижане проиграли со счетом 1:0.
Во время объявления составов болельщики на «Парк де Пренс» начали свистеть, услышав фамилию аргентинца. Зато, когда диктор зачитал имя Килиана Мбаппе, трибуны поприветствовали игрока громкими аплодисментами.
Конечно, Лео не мог не заметить такой враждебный прием от фанатов своей же команды. Его реакция попала в трансляцию, и по ней можно сказать, что Месси не слишком обеспокоен этим инцидентом.
Услышав свист, Лионель поднял брови, рассмеялся и что-то сказал Килиану Мбаппе.
Месси действительно давненько не радовал болельщиков голами — в последний раз он забил в матче с «Нантом» 4 марта.
На встрече с «Лионом» Лео создал пять голевых моментов. Он был очень вовлечен в игру команды, но при этом часто упускал матч, за что и получил скромные оценки от медиа за свое выступление.
токсики, которые закидают любой комент минусами если прочитают что кто высказал свое личное непопулярное мнение.
Месси замыкатель и завершитель??
Объясните мне пожалуйста, что делает Месси в центре поля, если вы хотите от него много голов???
Играя на позиции КДБ, Бернарду Сильва и т.п он забивает прилично голов чем эти двое. Но этих двоих никто не критикует.
И лицемеры это как раз фаны Реала и Роналду,которые говорили что у Месси сол сборной ничего нет,как только Месси выиграл кому,финаллисиму и чм говорят что чм ничего не значит,не это Ли лицемерие?))
P.S. фанаты псж - те еще интересные личности, довольно ограниченные и не пытающиеся думать и анализировать... конечно, проще во всем обвинить одного игрока, много ума не надо
А фаны Реала в отличии от игроков сборной Аргентины одыкватные.