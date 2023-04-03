14 комментариев

Лионель явно не заслужил такого к себе отношения.

Команда Кристофа Гальтье уступила «Лиону» (0:1) на своем поле в 29-м туре Лиги 1. «ПСЖ» одержал лишь одну победу за последние четыре матча.

Лионель Месси уже месяц не может забить за «Пари Сен-Жермен». Аргентинец провел на поле всю игру с «Лионом» (0:1) в 29-м туре Лиги 1, но отметиться результативными действиями не смог.

В последний раз форвард поражал ворота соперников парижан 4 марта – в матче с «Нантом» (4:2). С тех пор у него 4 матча без голов. Такого не было с сентября 2022 года.

При этом за сборную Аргентины Месси отличился четырежды за две мартовские игры: хет-трик с Кюрасао (7:0) и гол Панаме (2:0).

А перед матчем фанаты «ПСЖ» публично выразили недовольство Месси.

Как передает RMC Sport, во время объявления составов на игру парижан с «Лионом» посетители «Парк де Пренс» начали свистеть, услышав фамилию аргентинца.