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Болельщики «ПСЖ» освистали Месси перед матчем с «Лионом»: парижане матч в итоге проиграли, а Лео снова не забил😞😞😞

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Лионель Месси Лионель Месси
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Лионель явно не заслужил такого к себе отношения.

Команда Кристофа Гальтье уступила «Лиону» (0:1) на своем поле в 29-м туре Лиги 1. «ПСЖ» одержал лишь одну победу за последние четыре матча.

Лионель Месси уже месяц не может забить за «Пари Сен-Жермен». Аргентинец провел на поле всю игру с «Лионом» (0:1) в 29-м туре Лиги 1, но отметиться результативными действиями не смог.

В последний раз форвард поражал ворота соперников парижан 4 марта – в матче с «Нантом» (4:2). С тех пор у него 4 матча без голов. Такого не было с сентября 2022 года.

При этом за сборную Аргентины Месси отличился четырежды за две мартовские игры: хет-трик с Кюрасао (7:0) и гол Панаме (2:0).

А перед матчем фанаты «ПСЖ» публично выразили недовольство Месси.

Как передает RMC Sport, во время объявления составов на игру парижан с «Лионом» посетители «Парк де Пренс» начали свистеть, услышав фамилию аргентинца.

14 комментариев

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Иван Куянец
Великий Месси не забил Лиону 10 команде Лиги, Но Лео забьёт штравной или пенальти Клермону и его нога будет стоить 30000 млн. Он Гений
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Пацанчик реальный
Ответ Maksim1302
Месси пора домой, где его любят и ценят, а ПСЖ….Какой клуб, такие и фанаты, свиньи
Какой ужасный клуб,за бесхарактерную и ужасную игру освистывают…надо же,как посмели на великого Месси рот открыть…
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Пацанчик реальный
Ответ Lazizbek Gulyamov
Играет дерьмова Так и Месси так и Черепаха. Странно что вы хотите его купить. Уже французам не забивает
Купить его хотят все,уж во влажных мечтах так точно,если завтра Мбаппе заявит,что хочет в Барселону,то уверен что Лапорта побежит все возможные рычаги активировать и еще и над рычагом Мбаппе лично покалдует!
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Lazizbek Gulyamov
Ответ Real_v_dushe
Освистывают, потому что он играет дерьмово. Не на всех действует искусственный внешний пиар, к сожалению, для фанатиков алчного арга.
Играет дерьмова Так и Месси так и Черепаха. Странно что вы хотите его купить. Уже французам не забивает
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Real_v_dushe
Ответ Lazizbek Gulyamov
Ничего нового. Освиставают не местных а толку нет. Потому и местные ничего особенного не показывают
Освистывают, потому что он играет дерьмово. Не на всех действует искусственный внешний пиар, к сожалению, для фанатиков алчного арга.
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Real_v_dushe
Красавцы! Молодцы, что настолько адекватно оценивают этого алчного деда.
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denisques
Ответ loneliness
гений волшебник, дайте ему время, он забьет с пенальти против клермона, нант
подождите, сроналду же не в этой лиге уже😂
+4
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+1
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Lazizbek Gulyamov
Ничего нового. Освиставают не местных а толку нет. Потому и местные ничего особенного не показывают
0
-1
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Juri Kurganov
Через год в Париже уже не будет ни Месси, ни Мбаппе, ни Неймара. И команда вернётся туда, где было её место до прихода шейхов - во второй половине таблицы.
+3
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loneliness
гений волшебник, дайте ему время, он забьет с пенальти против клермона, нант
+7
-7
0
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Maksim1302
Месси пора домой, где его любят и ценят, а ПСЖ….Какой клуб, такие и фанаты, свиньи
0
-5
-5
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Eugene Plahotnikov
ВК видео ахахахах. ото неудачники. аууу сєсєсєр
0
-1
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9chymzyxvz
Болельщики ПСЖ > фанаты Алиночки
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9chymzyxvz
Заголовок писал Пирс Морган?
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