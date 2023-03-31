Совсем недавно Анхель Ди Мария перешел из «ПСЖ» в «Ювентус», но уже этим летом контракт аргентинца с «бьянконери» закончится.

В Турине дела аргентинца идут прекрасно. За 24 матча в футболке «Юве» Анхель забил восемь голов и отдал семь ассистов.

Аккаунт La Source Parisienne в Твиттере опубликовал фото плачущего Ди Марии. Так игрок попрощался с «ПСЖ». Подпись к публикации гласит: «Ужасная потеря».

Но поклонники «ПСЖ» напомнили друг другу, что последний сезон Анхеля в столице Франции трудно назвать выдающимся.

Фанаты призвали не скучать по игроку:

💭 «Хватит жить прошлым! Мы же не марсельцы».

💭 «Он был ужасен в своем последнем сезоне в «ПСЖ». Проблема в том, что Сарабия не дотягивал до Ди Марии. Поэтому кажется, что Анхель был гением, но это не так».

💭 «А помните, как некоторые фанаты орали, что необходимо разрушить латиноамериканский клан в «ПСЖ»? А теперь вы вдруг скучаете по Ди Марии? Абсурд».

💭 «Анхель отдал «ПСЖ» уже все, что мог. У руководства просто не получилось найти ему нормальную замену. А Сарабии не хватило уверенности, плюс, ему дали слишком мало игрового времени».

💭 «Последний сезон Ди Марии в клубе был ужасен! Хватит делать из него идола. Тот его сезон хочется стереть из памяти, потому что Анхель испортил все впечатление о себе».

В сезоне 2021/22 Ди Мария провел за парижский клуб 31 матч, записав на свой счет пять голов и девять ассистов.

А что думаете вы? Стоило ли «ПСЖ» отпускать Анхеля?