ПСЖ
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10 лет назад Рамос втаптывал Неймара в газон. Сейчас называет другом и рассказывает, как Ней убеждал перейти в «ПСЖ»

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Летом 2013-го Неймар перешел в «Барсу», и в первом класико познакомился с Серхио Рамосом уже на 13 минуте. Серхио дважды жестко сыграл против бразильца в течение 30 секунд.

В дальнейшем они встречались еще много раз, и Серхио не отходил от привычных манер.

С 2021-го Рамос и Неймар играют вместе. Признайтесь, десять лет назад в это было невозможно поверить – но сейчас они улыбаются друг другу на тренировках и выглядят старыми друзьями.

«Я общаюсь с Неймаром уже шесть или семь лет. Несмотря на то, что он играл за «Барселону», а я за «Реал», у нас всегда была необыкновенная дружба. Неймар убеждал меня перейти в «ПСЖ».

7 комментариев

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yulay
но охреневший тип это, конечно же, Гави
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Bazilic
Реал всегда из-за своей беспомощности в классико ломал игроков Барсы
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Bazilic
Какую же ошибку совершил Неймар
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Bazilic
10 лет….
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alberto-m
Ответ прощай Роналду
Это его работа, отношение за пределами пола дело каждого, если тебя конечно зовут не Ваут Вегорст)
Знаешь, я посмотрел это видео, где он сначала бьёт Неймара по голове локтём ,а за тем, тем же локтём, только теперь в лицо .
Но это всё нормально, его же не зовут Гави!!! Вот это жестокий пацан👹👹👹
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arslankolesov71@gmail.com
Кто нибудь сказал бы мне 7-8 лет назад,что Месси, Неймар и Рамос будут играть вместе за один, я бы очень сильно бы рассмеялся
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прощай Роналду
Это его работа, отношение за пределами пола дело каждого, если тебя конечно зовут не Ваут Вегорст)
+5
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