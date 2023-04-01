7 комментариев

Летом 2013-го Неймар перешел в «Барсу», и в первом класико познакомился с Серхио Рамосом уже на 13 минуте. Серхио дважды жестко сыграл против бразильца в течение 30 секунд.

В дальнейшем они встречались еще много раз, и Серхио не отходил от привычных манер.

С 2021-го Рамос и Неймар играют вместе. Признайтесь, десять лет назад в это было невозможно поверить – но сейчас они улыбаются друг другу на тренировках и выглядят старыми друзьями.

«Я общаюсь с Неймаром уже шесть или семь лет. Несмотря на то, что он играл за «Барселону», а я за «Реал», у нас всегда была необыкновенная дружба. Неймар убеждал меня перейти в «ПСЖ».