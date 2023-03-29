19 февраля в матче «ПСЖ» против «Лилля» Неймар подвернул голеностоп правой ноги и выбыл до конца сезона.

Бразилец напомнил о себе, когда проиграл на стриме свою недельную зарплату. Тогда многим болельщикам показалось, что нападающий выглядит слишком беззаботно для игрока, который до конца сезона не сможет выйти на поле.

Кристоф Гальтье рассказал, как проходит восстановление Неймара:

«Мы за ним наблюдаем. За эти две недели он дважды приезжал на базу, чтобы оценить состояние своей лодыжки после операции. Таков протокол восстановления игрока. Он тесно сотрудничает с нашим медицинским персоналом. Современные технологии позволяют нам довольно легко обмениваться информацией по телефону. Мы следим за процессом его восстановления. Когда игрок получает такую серьезную травму, я предпочитаю время от времени получать информацию о его состоянии, но в то же время необходимо дать футболисту сосредоточиться на своем восстановлении. Неймару грустно из-за того, что он получил травму, он еще не в состоянии делать многие вещи. Но мы с ним поддерживаем связь».

Неймар также получил травму во время чемпионата мира. Тогда нападающий быстро восстановился и смог вновь сыграть за сборную Бразилии на Мундиале. Нынешняя травма игрока оказалась серьезнее.

Пожелаем Неймару скорейшего выздоровления.