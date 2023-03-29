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Гальтье подтвердил, что «ПСЖ» ведет с Месси переговоры о продлении контракта

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Этим летом заканчивается контракт Месси с «ПСЖ». Пока «Барселона» рассуждает над возможным возвращением легенды, французская команда предпринимает реальные шаги к продлению соглашения с аргентинцем.

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Информацию о переговорах клуба с игроком подтвердил главный тренер «ПСЖ» – Кристоф Гальтье:

«Мы активно строим планы на следующий сезон вместе с руководством и Кампушем. Очевидно, у нас есть планы по модификации команды, но мы должны учитывать позиции игроков, позицию клуба. Что касается будущего Лео, то есть его позиция и есть позиция клуба. Обсуждение идет между двумя сторонами. Лично я полностью сосредоточен на предстоящих десяти матчах, которые нужно успешно провести, чтобы завоевать титул чемпиона Франции. Решение клуба и Лео пока остается конфиденциальным».

Ранее сообщалось, что Месси хочет вернуться в «Барселону», но каталонцам будет трудно подписать аргентинца из-за его высоких финансовых требований. По информации некоторых источников, у нападающего пока есть предложение о новом контракте только от «ПСЖ».

При этом увольнение Гальтье пока кажется более реальным, чем продление Лионеля.

1 комментарий

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Игорь Климов
Практически все топ-клубы из топ-5 Европы, заинтересованы в подписанит Лео Месси.
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