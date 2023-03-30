Первый сезон Гальтье у руля «ПСЖ» вышел не самым удачным. Команда вылетела из Лиги чемпионов и Кубка Франции, зато в Лиге 1 вполне уверенно занимает первую строчку.

Руководство столичного клуба такое положение не устраивает. Многочисленные источники сообщают о том, что парижане ищут тренера на замену Гальтье. Среди кандидатов мелькают имена Зидана, Мотты, Моуринью и Конте.

Но некоторые поклонники «ПСЖ» уверены, что замена тренера не решит проблемы команды. Своими мыслями болельщики делятся в соцсетях:

💭 «Посадите за руль сломанной машины гонщика Формулы-1, что-то поменяется? Нет. Если мотор не работает, машина не поедет».

💭 «Смена пилота не меняет маршрут. Только у нашего клуба есть столько денег, но при этом нет результатов. Даже болельщики отворачиваются от команды. Я говорю не про тех, кто начал поддерживать «ПСЖ», когда в команду пришли Неймар и Месси. Я говорю о фанатах, которые были на секторе еще до прихода шейхов. Проснитесь! Париж стал Катаром. Вы продали свой клуб и свою душу. Проблема не в Гальтье, проблема не в Неймаре или Месси. Проблема в самой политике клуба. Мы стали посмешищем».

💭 «Проблема в команде, а не в тренере! Игроки должны изменить свой менталитет и думать о клубе, а не о своих деньгах. Вообще, это задача руководства, которому пора перестать покупать звезд на пенсии».

💭 «Прежде всего надо сменить руководство. 10 лет неудач, разные тренеры с разными методами работы, но одно руководство. Сплошные провалы и унижение. Нужно менять руководство!»

💭 «Эта команда не станет топом, пока руководство не перестанет думать о клубе, как о средстве самопиара. Скупили всех звезд, между которыми нет химии. Потратили кучу денег на старых игроков. Да, «ПСЖ» теперь в центре внимания, но к черту такое внимание, если у команды нет результатов».

💭 «Гальтье – нормальный специалист. У этой команды уже были лучшие тренеры. Анчелотти, Тухель и многие другие. Но результаты не менялись. Вот и сейчас замена Гальтье не поможет нам, а может, сделает только хуже».

А что думаете вы? Отставка Гальтье улучшит игру парижан или проблема «ПСЖ» намного глобальнее?