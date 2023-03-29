Оперативно сработали.

Сборная Аргентины впервые после финала ЧМ сыграла официальные матчи, добившись легких побед на Панамой и Кюрасао – в обеих встречах отличился и Лео Месси.

А играл капитан чемпионов мира в обновленных «золотых» бутсах, которые перед турниром в Катаре специально для него изготовил Adidas.

Дизайн модели, получившей название The Adidas X Messi 2022 World Cup Speedportal, был вдохновлен бутсами, в которых Месси выступал на дебютном для себя ЧМ-2006 в Германии.