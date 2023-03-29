Перед ЧМ для Месси изготовили специальные «золотые» бутсы: после финала их тут же модернизировали🥇
Оперативно сработали.
Сборная Аргентины впервые после финала ЧМ сыграла официальные матчи, добившись легких побед на Панамой и Кюрасао – в обеих встречах отличился и Лео Месси.
А играл капитан чемпионов мира в обновленных «золотых» бутсах, которые перед турниром в Катаре специально для него изготовил Adidas.
Дизайн модели, получившей название The Adidas X Messi 2022 World Cup Speedportal, был вдохновлен бутсами, в которых Месси выступал на дебютном для себя ЧМ-2006 в Германии.
Ради него почти каждый год проводили Копа Америку пока он не выиграл гайку!
Из за него страдали Снейдер2010, Ван Дейк 2019, Лева2021 и Бензема2022!
Ради него судей вынуждали назначить полулевые пенальти в каждом матче на ЧМ 22!
Ради него Альба и Неймар ужасно нырнули в последнем туре Ла Лиги 2016-17 чтоб тот выиграл Пичичи, а судьи сотворили дичь в том матче назначив две пенальти заработанные Джессикой и Неймаром!
И ради него подают несуществующего сборную где он вчера оформил непонятный хет трик возможно и сам не знает кому забил!
Но это бесполезно, потому что только человек принимающий кокс верят что арг30 побьёт рекорд Португальца7 по голам в истории сборных
Надеюсь, он уйдёт оттуда...
Но Месси просто уничтожил эту проклятие.
Он единственный кто выиграл ЧМ в золотых бутсах.