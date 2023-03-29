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Перед ЧМ для Месси изготовили специальные «золотые» бутсы: после финала их тут же модернизировали🥇

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Лионель Месси Лионель Месси
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Оперативно сработали.

Сборная Аргентины впервые после финала ЧМ сыграла официальные матчи, добившись легких побед на Панамой и Кюрасао – в обеих встречах отличился и Лео Месси.

А играл капитан чемпионов мира в обновленных «золотых» бутсах, которые перед турниром в Катаре специально для него изготовил Adidas.

Дизайн модели, получившей название The Adidas X Messi 2022 World Cup Speedportal, был вдохновлен бутсами, в которых Месси выступал на дебютном для себя ЧМ-2006 в Германии.

6 комментариев

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Игорь Климов
Бутсы для Лео Месси просто космос!
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Decard Show
Фифа и его дочерные компании все сделали ради меси:

Ради него почти каждый год проводили Копа Америку пока он не выиграл гайку!

Из за него страдали Снейдер2010, Ван Дейк 2019, Лева2021 и Бензема2022!

Ради него судей вынуждали назначить полулевые пенальти в каждом матче на ЧМ 22!

Ради него Альба и Неймар ужасно нырнули в последнем туре Ла Лиги 2016-17 чтоб тот выиграл Пичичи, а судьи сотворили дичь в том матче назначив две пенальти заработанные Джессикой и Неймаром!

И ради него подают несуществующего сборную где он вчера оформил непонятный хет трик возможно и сам не знает кому забил!
Но это бесполезно, потому что только человек принимающий кокс верят что арг30 побьёт рекорд Португальца7 по голам в истории сборных
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Отец Абду
Ответ Hella black
Интересно он в них будет играть только за сборную 🤔! Бутсы зачётные,а вот в клубе какие-то невзрачные,чёрно-оранжевые или чёрно-красные
Жалко играть в таких бутсах за помойку команду псж:)
Надеюсь, он уйдёт оттуда...
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Hella black
Интересно он в них будет играть только за сборную 🤔! Бутсы зачётные,а вот в клубе какие-то невзрачные,чёрно-оранжевые или чёрно-красные
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Айлин 1990
Помню до ЧМ все говорили про проклятие Золотой бутсы, типо в них провалились на ЧМ мировые звезды футбола.

Но Месси просто уничтожил эту проклятие.
Он единственный кто выиграл ЧМ в золотых бутсах.
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predMBAPPE
Всё лучшее для величайшего! 👍🏻💪🏻
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