9 комментариев

«Надеюсь безумие никогда не кончится!». Лео Месси обратился к болельщикам, преодолев отметку в 100 голов за Аргентину
Лионель Месси сделал хет-трик в товарищеском матче с Кюрасао (7:0).
Форвард сборной Аргентины стал третьим в истории игроком, забившим не менее 100 голов за национальную команду. Всего на его счету 102 мяча.
Сборная Аргентины получила отличную возможность отпраздновать победу на чемпионате мира с болельщиками, собравшимися на стадионе «Унико Мадре де Сьюдадес». После игры Месси опубликовал несколько изображений себя и своих товарищей по команде с чемпионским кубком, а также фотографии с игры. Он написал в социальных сетях:
«Какой замечательный способ завершить этот этап, какими невероятными сегодня были болельщики на «Сантьяго дель Эстеро». Я надеюсь, что мы разделим еще много подобных моментов, и это безумие никогда не кончится!».
Пусть и не в старте, главное быть в составе и выходить на замену решать исход матчей.
Уверен если он сыграет сними, сразу поднимется на 1 строчку среди бомбардиров за сборную.
Но почему федерация Аргентины не хочет организовать эти матчи. Ведь он уже все выиграл со сборной, теперь надо только так набивать статистику.
КриРо всю дорогу играл против таких сборных,по два раза ежегодно,а сейчас и вовсе играет в лиге за пределами топ-50 !
Было бы очень интересно,если федерация Аргентины договориться на парочку товарников против Люксембурга,Латвии,Эстонии,Лихтенштейна и Фарерских островов 🤔