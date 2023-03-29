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«Надеюсь безумие никогда не кончится!». Лео Месси обратился к болельщикам, преодолев отметку в 100 голов за Аргентину

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Лионель Месси Лионель Месси
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Лионель Месси сделал хет-трик в товарищеском матче с Кюрасао (7:0).

Форвард сборной Аргентины стал третьим в истории игроком, забившим не менее 100 голов за национальную команду. Всего на его счету 102 мяча.

Сборная Аргентины получила отличную возможность отпраздновать победу на чемпионате мира с болельщиками, собравшимися на стадионе «Унико Мадре де Сьюдадес». После игры Месси опубликовал несколько изображений себя и своих товарищей по команде с чемпионским кубком, а также фотографии с игры. Он написал в социальных сетях:

«Какой замечательный способ завершить этот этап, какими невероятными сегодня были болельщики на «Сантьяго дель Эстеро». Я надеюсь, что мы разделим еще много подобных моментов, и это безумие никогда не кончится!».

9 комментариев

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Посторонним В
Все это кончится, Лео, и к этому надо быть готовым, чтобы не стать клоуном и не запятнать свою славу. А вот она точно никогда не кончится.
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Посторонним В
Ответ Hella black
Будем надеятся они договорятся,что бы уже окончательно добить,и так добитую армию КриштианОфилов )
Вы всерьез думаете, что у них может появится такая цель? В федерациях сидят взрослые люди)))
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predMBAPPE
Ответ Hella black
Будем надеятся они договорятся,что бы уже окончательно добить,и так добитую армию КриштианОфилов )
Устроить для Лео против топ Мальт да Андорр и СанМарин и Лихтенштейнов устроить, получится чемпионат Европы который не хватает в копилке Лео для хейтеров 🤣👍🏻
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Айлин 1990
А Я надеюсь увидеть тебя на ЧМ2026.
Пусть и не в старте, главное быть в составе и выходить на замену решать исход матчей.
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Hella black
Ответ Айлин 1990
Тоже очень хочу что бы Месси играл против Люксембург, Литва, Фарерские Острова, Латвия, Андорра, Лихтенштейн. Уверен если он сыграет сними, сразу поднимется на 1 строчку среди бомбардиров за сборную. Но почему федерация Аргентины не хочет организовать эти матчи. Ведь он уже все выиграл со сборной, теперь надо только так набивать статистику.
Будем надеятся они договорятся,что бы уже окончательно добить,и так добитую армию КриштианОфилов )
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Айлин 1990
Ответ Hella black
Интересно какие аргументы у подсосов Роналду теперь 🤣 КриРо всю дорогу играл против таких сборных,по два раза ежегодно,а сейчас и вовсе играет в лиге за пределами топ-50 ! Было бы очень интересно,если федерация Аргентины договориться на парочку товарников против Люксембурга,Латвии,Эстонии,Лихтенштейна и Фарерских островов 🤔
Тоже очень хочу что бы Месси играл против Люксембург, Литва, Фарерские Острова, Латвия, Андорра, Лихтенштейн.
Уверен если он сыграет сними, сразу поднимется на 1 строчку среди бомбардиров за сборную.
Но почему федерация Аргентины не хочет организовать эти матчи. Ведь он уже все выиграл со сборной, теперь надо только так набивать статистику.
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Hella black
Интересно какие аргументы у подсосов Роналду теперь 🤣
КриРо всю дорогу играл против таких сборных,по два раза ежегодно,а сейчас и вовсе играет в лиге за пределами топ-50 !
Было бы очень интересно,если федерация Аргентины договориться на парочку товарников против Люксембурга,Латвии,Эстонии,Лихтенштейна и Фарерских островов 🤔
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Игорь Климов
Ещё у Лео Месси в карьере имеется 50 хет-триков, хоть я и не очень люблю такую статистку, но всё же достижение!
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predMBAPPE
Удачи Лео! Надо мочить и унижать 🍓его же оружием! Перейти в дворовый футбол и до 60 лет играть против Люксембургов ради рекорда это просто ДНО ДНА!
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