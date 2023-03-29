9 комментариев

Лионель Месси сделал хет-трик в товарищеском матче с Кюрасао (7:0).

Форвард сборной Аргентины стал третьим в истории игроком, забившим не менее 100 голов за национальную команду. Всего на его счету 102 мяча.

Сборная Аргентины получила отличную возможность отпраздновать победу на чемпионате мира с болельщиками, собравшимися на стадионе «Унико Мадре де Сьюдадес». После игры Месси опубликовал несколько изображений себя и своих товарищей по команде с чемпионским кубком, а также фотографии с игры. Он написал в социальных сетях:

«Какой замечательный способ завершить этот этап, какими невероятными сегодня были болельщики на «Сантьяго дель Эстеро». Я надеюсь, что мы разделим еще много подобных моментов, и это безумие никогда не кончится!».