📸 Появились два концепта выездной формы «ПСЖ» на следующий сезон. Комплект будет белым
На известном сайте Footy Headlines появились концепты возможной гостевой формы «ПСЖ» на следующий сезон.
Белую футболку украсят красно-синие полосы. Footy Headlines предложил два варианта того, как может выглядеть комплект.
В первом варианте красная и синяя полоса располагаются прямо под названием спонсора команды. Полосы доходят до нижней части футболки.
Второй концепт вдохновлен выездной формой «ПСЖ» сезона 2002/03. Более тонкие красная и синяя полосы как бы вытекают из эмблемы клуба и доходят до нижней части футболки. В дизайне использован градиент.
Угадали ли эксперты Footy Headlines с дизайном формы парижан, мы узнаем летом, когда клуб официально представит комплекты на следующий сезон.
Какой концепт вам приглянулся больше? Делитесь мнением в комментариях.
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