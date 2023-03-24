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📸 Появились два концепта выездной формы «ПСЖ» на следующий сезон. Комплект будет белым

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На известном сайте Footy Headlines появились концепты возможной гостевой формы «ПСЖ» на следующий сезон.

Белую футболку украсят красно-синие полосы. Footy Headlines предложил два варианта того, как может выглядеть комплект.

В первом варианте красная и синяя полоса располагаются прямо под названием спонсора команды. Полосы доходят до нижней части футболки.

Второй концепт вдохновлен выездной формой «ПСЖ» сезона 2002/03. Более тонкие красная и синяя полосы как бы вытекают из эмблемы клуба и доходят до нижней части футболки. В дизайне использован градиент.

Угадали ли эксперты Footy Headlines с дизайном формы парижан, мы узнаем летом, когда клуб официально представит комплекты на следующий сезон.

Какой концепт вам приглянулся больше? Делитесь мнением в комментариях.

1 комментарий

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predMBAPPE
Хоть раз бы на форме 🐓 нарисовали, всё таки во Франции играете))) ничего традиционного)
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