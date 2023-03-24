Мбаппе стал капитаном сборной Франции и уже привел свою команду к первой победе. «Синие» разгромили сборную Нидерландов со счетом 4:0 в первом туре отбора Евро-2024.

В беседе с журналистами Téléfoot Килиан рассказал, что для него значит роль капитана:

«Быть капитаном сборной своей страны всегда символично. Мы представляем миллионы французов. Теперь я, условно, представитель команды, которая представляет страну. Это так здорово. Думаю о себе в детстве, если бы маленькому Килиану сказали, что он станет капитаном, это было бы чем-то потрясающим».

При этом нападающий «ПСЖ» прекрасно осознает всю ответственность, которая свалилась на его плечи:

«Есть фундаментальные вещи, о которых капитан не должен забывать. В первую очередь нужно думать о команде. Я не хочу быть капитаном, который руководит. В нашей команде есть много важных игроков. Моя цель состоит не в том, чтобы закрывать двери перед другими игроками».

В свои 24 года Мбаппе рассуждает, как умудренный опытом человек. Он точно поможет сборной Франции завоевать множество титулов.

Как считаете, Дешам выбрал достойного капитана для своей команды?