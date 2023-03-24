20 комментариев

В товарищеском матче Аргентины против Панамы подопечные Скалони одержали победу со счетом 2:0.

Перед игрой победители катарского Мундиаля представили болельщикам Кубок мира. А после матча аргентинцы продолжили праздновать победу, одержанную в конце прошлого года. Правда, радость быстро переросла в откровенное неуважение к соперникам.

Лаутаро Мартинес взял микрофон и на глазах у 83-х тысяч фанатов начал издеваться над сборными Бразилии и Франции. Для команды Дешама, которая в финале уступила аргентинцам лишь по пенальти, Мартинес объявил минуту молчания:

«Минута молчания для... Франции, они мертвы».

Месси в этот момент улыбался и развлекался с остальными игроками сборной Аргентины.

Нападающего не смутил тот факт, что он выступает в чемпионате Пятой республики за главный клуб страны.

Поклонников «ПСЖ» и французского футбола поведение Лионеля разозлило, но не удивило. Своими эмоциями фанаты делятся в соцсетях:

💭 «Я бы понял, если бы он так вел себя сразу после победы. Черт, прошло уже несколько месяцев. Вы с трудом обыграли Францию, ты вернулся в Париж, где играешь вместе с капитаном сборной Франции, но продолжаешь вести себя, как клоун».

💭 «Заносчивость Месси для меня не новость. Я просто не понимаю, почему наш клуб думает над продлением контракта с таким человеком?»

💭 «Даже величайший игрок в истории не может проявлять такое неуважение к сопернику. Подобное поведение не красит чемпиона мира».

💭 «Худшие победители в истории ЧМ. Надеюсь, карма их скоро настигнет. А про аргентинских игроков во Франции ничего не хочу говорить».

💭 «В Аргентине Месси чувствует себя богом, только вот я не видел ничего божественного в матчах против «Баварии». «ПСЖ» необходимо с ним попрощаться».

💭 «За всю свою богатую карьеру величайший футболист в истории так и не научился достойно побеждать. Печально».

💭 «Мбаппе как новому капитану сборной Франции нужно поговорить с Месси».

💭 «Недостойные люди. Когда мы стали чемпионами в 2018 году, мы не проявляли такое неуважение к хорватам. Тем более после финала прошло уже больше трех месяцев, а они продолжают показывать свою глупость».

💭 «Теперь ясно, почему Месси так плохо играет за «ПСЖ». Мысленно он все еще находится в финале чемпионата мира и думает, что он должен играть против французов».

Поведение всей сборной Аргентины не может вызвать симпатию. Опытный Месси, выступающий за французский клуб, мог бы и совладать со своими эмоциями. После финала Мундиаля, действительно, прошло достаточно времени.

Как оцениваете поведение Лионеля? Может, «ПСЖ» все же стоит отпустить нападающего?