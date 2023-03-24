20 комментариев

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Лаутаро объявил минуту молчания для сборной Франции. А что в этот момент делал Месси, который выступает за «ПСЖ»?

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В товарищеском матче Аргентины против Панамы подопечные Скалони одержали победу со счетом 2:0.

Перед игрой победители катарского Мундиаля представили болельщикам Кубок мира. А после матча аргентинцы продолжили праздновать победу, одержанную в конце прошлого года. Правда, радость быстро переросла в откровенное неуважение к соперникам.

Лаутаро Мартинес взял микрофон и на глазах у 83-х тысяч фанатов начал издеваться над сборными Бразилии и Франции. Для команды Дешама, которая в финале уступила аргентинцам лишь по пенальти, Мартинес объявил минуту молчания:

«Минута молчания для... Франции, они мертвы».

Месси в этот момент улыбался и развлекался с остальными игроками сборной Аргентины.

Нападающего не смутил тот факт, что он выступает в чемпионате Пятой республики за главный клуб страны.

Поклонников «ПСЖ» и французского футбола поведение Лионеля разозлило, но не удивило. Своими эмоциями фанаты делятся в соцсетях:

💭 «Я бы понял, если бы он так вел себя сразу после победы. Черт, прошло уже несколько месяцев. Вы с трудом обыграли Францию, ты вернулся в Париж, где играешь вместе с капитаном сборной Франции, но продолжаешь вести себя, как клоун».

💭 «Заносчивость Месси для меня не новость. Я просто не понимаю, почему наш клуб думает над продлением контракта с таким человеком?»

💭 «Даже величайший игрок в истории не может проявлять такое неуважение к сопернику. Подобное поведение не красит чемпиона мира».

💭 «Худшие победители в истории ЧМ. Надеюсь, карма их скоро настигнет. А про аргентинских игроков во Франции ничего не хочу говорить».

💭 «В Аргентине Месси чувствует себя богом, только вот я не видел ничего божественного в матчах против «Баварии». «ПСЖ» необходимо с ним попрощаться».

💭 «За всю свою богатую карьеру величайший футболист в истории так и не научился достойно побеждать. Печально».

💭 «Мбаппе как новому капитану сборной Франции нужно поговорить с Месси».

💭 «Недостойные люди. Когда мы стали чемпионами в 2018 году, мы не проявляли такое неуважение к хорватам. Тем более после финала прошло уже больше трех месяцев, а они продолжают показывать свою глупость».

💭 «Теперь ясно, почему Месси так плохо играет за «ПСЖ». Мысленно он все еще находится в финале чемпионата мира и думает, что он должен играть против французов».

Поведение всей сборной Аргентины не может вызвать симпатию. Опытный Месси, выступающий за французский клуб, мог бы и совладать со своими эмоциями. После финала Мундиаля, действительно, прошло достаточно времени.

Как оцениваете поведение Лионеля? Может, «ПСЖ» все же стоит отпустить нападающего?

20 комментариев

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Gulom Azizkhujaev
Ответ Максим Зайков
О, новая отмаза, то купили, то отскок, теперь допинг)
Все вместе.
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Роман
Вся сущность раскрывается. А не то что строит из себя скромняшку и этот образ подавался в СМИ.
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кто-то
Ответ Имя Фамилия
В сути твоего коммента.
Суть моего коммента в том, что , почему претензии идут именно к Месси? Они чемпионы мира, только что выиграли матч, их поздравляют болельщики, а ему грустить надо. Его улыбка вообще могла относится просто к атмосфере, а не к тому, что там пошутили про французов
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-2
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Имя Фамилия
Ответ кто-то
Где ты услышал про «липовый капитан»?
В сути твоего коммента.
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кто-то
Ответ Имя Фамилия
Даже фаны меси понимают, что он липовый капитан и реально никак не отвечает за поведение команды, а повязку носит просто для красоты, чтобы не комплексовать из-за роста.
Где ты услышал про «липовый капитан»?
0
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predMBAPPE
Ответ Имя Фамилия
Даже фаны меси понимают, что он липовый капитан и реально никак не отвечает за поведение команды, а повязку носит просто для красоты, чтобы не комплексовать из-за роста.
Даже фаны Месси - это: ты, Должун, Шоккк, Леххх, Пенс, Сикарио и остальные? 🤣
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goldwill
Ответ Имя Фамилия
Даже фаны меси понимают, что он липовый капитан и реально никак не отвечает за поведение команды, а повязку носит просто для красоты, чтобы не комплексовать из-за роста.
Фары Месси так не думают. Они думают, что неадекват.
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-1
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Максим Зайков
Ответ Gulom Azizkhujaev
Если бы допинга который хватил на 70 минут финала, хватил бы на весь матч и победили бы уверенно с разницей 3 или 4 гола. А тут отскочили конкретно и спасли ставку эмира.
О, новая отмаза, то купили, то отскок, теперь допинг)
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predMBAPPE
Ответ Имя Фамилия
Липовый чемпион ведёт себя как лузер, ничего удивительного.
Главное ты на вершине мира, остальное не важно)))
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-1
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Максим Зайков
Ответ Имя Фамилия
Потом это недоразумение удивляется, что его освистывают на всех стадионах Франции.
Недоразумение в пустыне бегает
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goldwill
Ответ Имя Фамилия
Потом это недоразумение удивляется, что его освистывают на всех стадионах Франции.
Он не удивляется. Ему пофиг. Свое дело он сделал. Прекрасно подготовился к ЧМ.
0
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predMBAPPE
Минута молчания
Месси улыбался
Месси обос###и
Вопрос
Какие звуки издавал Месси когда улыбался?)
0
-1
-1
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Имя Фамилия
Ответ кто-то
Не понимаю, что они обиделись? Месси грустить надо было? Он поддерживал это? Месси за всё это время ни разу не оскорбил Францию, разве что своими двумя голами в финале. Я согласен, что поведение аргентинцев уже чересчур, но причём тут Месси- я не понимаю
Даже фаны меси понимают, что он липовый капитан и реально никак не отвечает за поведение команды, а повязку носит просто для красоты, чтобы не комплексовать из-за роста.
+3
-1
+2
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Имя Фамилия
Потом это недоразумение удивляется, что его освистывают на всех стадионах Франции.
+6
-1
+5
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Имя Фамилия
Липовый чемпион ведёт себя как лузер, ничего удивительного.
+4
-1
+3
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Gulom Azizkhujaev
Если бы допинга который хватил на 70 минут финала, хватил бы на весь матч и победили бы уверенно с разницей 3 или 4 гола. А тут отскочили конкретно и спасли ставку эмира.
+1
-1
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Oleg
Пусть французы вспомнят свою песенку после матча с Аргентиной в 2018 и закроют рты.
Да песня посвящена Канте, но там были издевки в адрес Месси и Аргентины.
Так что на своем носу сначала пушок стряхните.
+3
-4
-1
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Gaiar
Ответ Tifozzi1908
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Всем бы так положить

Лучший игрок Европы по гол+пас
+4
-1
+3
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Tifozzi1908
Комментарий удален модератором
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Arthur Jacob
Когда же до вас дойдёт что это традиционные фанатские кричалки и песни
Вот например https://youtu.be/vfIDSwQV3YM
+2
-2
0
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кто-то
Не понимаю, что они обиделись? Месси грустить надо было? Он поддерживал это? Месси за всё это время ни разу не оскорбил Францию, разве что своими двумя голами в финале. Я согласен, что поведение аргентинцев уже чересчур, но причём тут Месси- я не понимаю
+7
-8
-1
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