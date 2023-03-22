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Вот это уважение к фанатам. Стало известно, как Месси отреагировал на то, что поклонники окружили ресторан, где он ужинал 😍

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«Ни за что».

Месси прилетел в Аргентину на игры сборных в международный перерыв. Лео сыграет за свою национальную команду 24 марта в товарищеском матче против Панамы.

В понедельник вечером аргентинец, желая отдохнуть после тренировки, пошел в ресторан Don Julio в Буэнос-Айресе. Фанаты прознали, что чемпион мира ужинает там, и собрались у входа в ожидании кумира. После этого в сети появились видео, как Месси с печальным лицом пробирается к своей машине через толпу болельщиков, и поэтому поклонники предположили, что нападающий был не рад такому вниманию.

Однако, оказывается, это не так, как сообщает ESPN.

Аргентинский актер Адриан Суар, который ужинал вместе с Лео, рассказал, что игрок настоял на том, чтобы выйти к фанатам.

«Вчера, когда мы были в ресторане, Месси предложили уйти через черный ход. Однако Лео отказался, сказав: «Ни за что, по крайней мере, я хочу выйти и поздороваться со всеми, кто там стоит».

Газета La Nacion добавила, что нападающий «ПСЖ» не покидал ресторан до 1:45, пока не прибыла полиция. Затем стражи порядка и сотрудники службы безопасности сопроводили Лионеля Месси сквозь толпу к его машине.

5 комментариев

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predMBAPPE
Ответ Игорь Климов
Вот она искренняя любовь всего аргентинского народа к Лео Месси!
Которого обиженные петухи штурмуют под новостью он ушел с тренировки и забил на Гальтье)
+1
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Iamliam
Жесть какая, так и разорвать на кусочки могут. Потом разбирайся от любви или еще от чего. Толпа же не ведет себя как отдельный человек, это неуправляемая стихия. Надо Лео быть осторожней.
+1
-1
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Айлин 1990
Король Лео.
+1
-1
0
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Олег Кузнецов
Лео-мужик!
+5
-2
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Игорь Климов
Вот она искренняя любовь всего аргентинского народа к Лео Месси!
+9
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