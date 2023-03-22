Болельщики в Аргентине не оставляют Месси в покое: на этот раз они преследовали машину аргентинца и добились своего
Приключения Лео на родине продолжаются.
Во время паузы на игры сборных Месси приехал к себе на родину, чтобы принять участие в товарищеском матче с Панамой. Накануне Лео сходил с семьей в ресторан, и мы рассказывали, чем этом закончилось. Хотя сам Лео сохранял позитивный настрой.
Но и по пути домой Лео вновь пришлось столкнуться с невероятной любовью аргентинцев. Стоит отметить, что сам Месси был вновь крайне доброжелателен.
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