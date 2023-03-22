Приключения Лео на родине продолжаются.

Во время паузы на игры сборных Месси приехал к себе на родину, чтобы принять участие в товарищеском матче с Панамой. Накануне Лео сходил с семьей в ресторан, и мы рассказывали, чем этом закончилось. Хотя сам Лео сохранял позитивный настрой.

Но и по пути домой Лео вновь пришлось столкнуться с невероятной любовью аргентинцев. Стоит отметить, что сам Месси был вновь крайне доброжелателен.