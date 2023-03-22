ПСЖ
Блог

Болельщики в Аргентине не оставляют Месси в покое: на этот раз они преследовали машину аргентинца и добились своего

Лионель Месси Лионель Месси
Клубы Клубы
ПСЖ ПСЖ
Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
Футбол Футбол

Приключения Лео на родине продолжаются.

Во время паузы на игры сборных Месси приехал к себе на родину, чтобы принять участие в товарищеском матче с Панамой. Накануне Лео сходил с семьей в ресторан, и мы рассказывали, чем этом закончилось. Хотя сам Лео сохранял позитивный настрой.

Но и по пути домой Лео вновь пришлось столкнуться с невероятной любовью аргентинцев. Стоит отметить, что сам Месси был вновь крайне доброжелателен.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Shaolin
Бараны
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bolvan
G.O.A.T
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий