Серхио Рамос не будет играть за Испанию, но он хотел бы продолжить играть за «Пари Сен-Жермен», и уже были контакты по поводу продления контракта.

Экономическая сторона сделки еще не согласована, но важно то, что оба хотят продолжить сотрудничество в следующем сезоне.

Рамос за короткое время стал одним из лидеров раздевалки, и "ПСЖ" хочет, чтобы он остался.

ПСЖ и Рамос думают о продлении контракта

Со стороны игрока также есть предрасположенность к продолжению.

"ПСЖ", у которого также ожидается продление Лионеля Месси, должен следить за соблюдением финансовых правил честной игры, которые будут сжимать их в июне.

По этой причине переговоры между двумя сторонами могут стать деликатными в ближайшие недели.

Тогда есть реальная проблема: спортивные результаты. В свои 36 лет Рамос хорошо проводит свой второй сезон в Париже.

В первом из-за травм он почти не участвовал, но во втором сезоне любой, кто видел матчи ПСЖ, сможет сделать вывод, что его игра является одной из лучших в составе, сыграв в 24 матчах из возможно 28 в Лиге 1.

"ПСЖ", тем временем, не стоит на месте и, что бы ни случилось с Рамосом, уже добился подписания словацкого центрального защитника Милана Шкриньяра.