ПСЖ
Блог

«ПСЖ» и Серхио Рамос хотят остаться вместе. Но с новым контрактом могут быть трудности

Клубы Клубы
Серхио Рамос Серхио Рамос
ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

Серхио Рамос не будет играть за Испанию, но он хотел бы продолжить играть за «Пари Сен-Жермен», и уже были контакты по поводу продления контракта.

Экономическая сторона сделки еще не согласована, но важно то, что оба хотят продолжить сотрудничество в следующем сезоне.

Рамос за короткое время стал одним из лидеров раздевалки, и "ПСЖ" хочет, чтобы он остался.

ПСЖ и Рамос думают о продлении контракта

Со стороны игрока также есть предрасположенность к продолжению.

"ПСЖ", у которого также ожидается продление Лионеля Месси, должен следить за соблюдением финансовых правил честной игры, которые будут сжимать их в июне.

По этой причине переговоры между двумя сторонами могут стать деликатными в ближайшие недели.

 

Тогда есть реальная проблема: спортивные результаты. В свои 36 лет Рамос хорошо проводит свой второй сезон в Париже.

В первом из-за травм он почти не участвовал, но во втором сезоне любой, кто видел матчи ПСЖ, сможет сделать вывод, что его игра является одной из лучших в составе, сыграв в 24 матчах из возможно 28 в Лиге 1.

 

"ПСЖ", тем временем, не стоит на месте и, что бы ни случилось с Рамосом, уже добился подписания словацкого центрального защитника Милана Шкриньяра.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
predMBAPPE
Крутой чел и крутой игрок, батя как на поле так и за его пределами, в раздевалке, однозначно продлить ещё на год!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий