Джессика Аиди, жена полузащитника «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти, французская супермодель, чьи вьющиеся локоны снова и снова приковывают к себе взгляды.

31-летняя Джессика и 30-летний Марко Верратти поженились всего через неделю после того, как игрок сборной Италии помог своей команде выиграть чемпионат Европы в 2021 году.

Пара устроила грандиозную вечеринку, на которой среди других суперзвезд присутствовали Килиан Мбаппе и Златан Ибрагимович. В свой медовый месяц Верратти и Аиди отправились на Миконос, исследуя несравненную красоту греческого острова.

Джессика работала официанткой, прежде чем стать известной моделью, чьи фото были опубликованы в известном американском журнале Sports Illustrated.

Впервые с Джессикой Аиди футболист был замечен на Гран-при Монако в 2019 году, всего через несколько месяцев после того, как он объявил о разводе со своей первой женой Лаурой Заццара. В первом браке у него родилось двое детей.

Новая жена Верратти также очень активна в социальных сетях, где у нее 617 000 подписчиков.