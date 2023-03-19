В 24 года - капитан сборной своей страны🔥🔥🔥

Прошлым капитаном сборной Франции был вратарь английского «Тоттенхэма» Уго Льорис, который 9 января объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Вице-капитаном сборной назначен форвард испанского «Атлетико» Антуан Гризманн.

Мбаппе 24 года, он является игроком «Пари Сен-Жермен», за который выступает с 2018 года, еще один сезон футболист провел в составе команды на правах аренды. Вместе с клубом нападающий четыре раза выиграл чемпионат Франции, по три раза стал обладателем кубка и суперкубка страны, дважды выиграл Кубок французской лиги. В марте Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ», на его счету 202 гола за парижан.

В составе сборной Франции форвард принял участие в 66 матчах, в которых отметился 36 забитыми мячами и 23 голевыми передачами. Вместе с национальной командой он стал победителем чемпионата мира (2018), выиграл Лигу наций (2021) и завоевал серебряные награды мирового первенства (2022). Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в Катаре, в финальном матче против сборной Аргентины (основное время - 2:2, дополнительное время - 3:3, серия пенальти - 2:4) игрок оформил хет-трик.

Француз стал вторым игроком в истории, которому удалось забить три мяча в решающем матче мирового первенства, ранее это удалось англичанину Джеффу Херсту, трижды отличившемуся в игре против команды ФРГ в 1966 году (4:2).